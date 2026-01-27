TT Trump nói hạm đội được điều đến Iran lớn hơn hạm đội ở Venezuela

Hai quan chức Mỹ cho biết, một tàu sân bay của Mỹ và các tàu chiến hỗ trợ đã đến Trung Đông, mở rộng khả năng của Tổng thống Donald Trump trong việc bảo vệ lực lượng Mỹ ở khu vực này, hoặc tiến hành hành động quân sự nhằm vào Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Theo các quan chức Mỹ, tàu sân bay USS Abraham Lincoln và một số tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường đã tiến vào khu vực Trung Đông.

Trong một cuộc phỏng vấn với Axios hôm 26/1, Tổng thống Trump tuyên bố tình hình với Iran vẫn “đang biến động”.

“Chúng ta có một hạm đội lớn bên cạnh Iran. Lớn hơn cả hạm đội được điều đến quanh Venezuela”, Tổng thống Trump nói, ám chỉ việc Mỹ tăng cường lực lượng hải quân gần quốc gia Nam Mỹ này dẫn đến vụ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Đồng thời, ông Trump cho biết Tehran thực sự muốn đàm phán một thỏa thuận, tuyên bố: “Họ đã gọi điện nhiều lần. Họ muốn nói chuyện”.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln. Ảnh: Reuters

Tuần trước, khi căng thẳng giữa Iran và Mỹ leo thang sau các cuộc biểu tình trên khắp Iran, Tổng thống Trump tuyên bố một “hạm đội” đã xuất phát từ khu vực châu Á - Thái Bình Dương hướng về Trung Đông, nhưng ông hy vọng sẽ không phải sử dụng đến nó.

Quân đội Mỹ trong quá khứ đã tăng cường lực lượng đến Trung Đông vào những thời điểm căng thẳng leo thang, những động thái này thường mang tính phòng thủ.

Năm ngoái, quân đội Mỹ đã thực hiện một đợt tăng cường lực lượng lớn trước các cuộc tấn công nhằm vào chương trình hạt nhân của Iran hồi tháng 6.

Ngoài tàu sân bay và tàu chiến, Lầu Năm Góc cũng đang điều động máy bay chiến đấu và hệ thống phòng không đến Trung Đông.

Cuối tuần qua, quân đội Mỹ tuyên bố sẽ tiến hành một cuộc tập trận trong khu vực "để chứng minh khả năng triển khai và duy trì sức mạnh không quân chiến đấu".

Đáp lại, tướng Mohammad Pakpour của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố, IRGC “luôn sẵn sàng” bảo vệ đất nước, cảnh báo sẽ có những hậu quả “nguy hiểm” đối với bất kỳ hành động gây hấn nào từ phía Mỹ hoặc Israel.

Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) ngày 26/1 tuyên bố sẽ không cho phép không phận, lãnh thổ hoặc vùng biển của mình được sử dụng cho bất kỳ hành động quân sự thù địch nào chống lại Iran.

Căn cứ không quân Al Dhafra của quân đội Mỹ nằm ở phía nam thủ đô Abu Dhabi của UAE và là một trung tâm quan trọng của Không quân Mỹ trong việc hỗ trợ các nhiệm vụ quan trọng chống lại Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, cũng như các hoạt động trinh sát trên khắp khu vực.

Chính quyền Tổng thống Trump dường như đang chia rẽ về hướng đi tiếp theo. Một số quan chức được cho là ủng hộ việc thực thi "lằn ranh đỏ" của tổng thống để gây áp lực lên Tehran, trong khi những người khác đặt câu hỏi về mục tiêu chiến lược của cuộc tấn công tiềm tàng.

Washington từ lâu đã thúc đẩy một thỏa thuận yêu cầu Iran loại bỏ toàn bộ uranium làm giàu, giới hạn kho tên lửa, ngừng hỗ trợ các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực và từ bỏ việc làm giàu uranium độc lập - những điều khoản mà Iran không hề sẵn lòng chấp nhận.