Mỹ tính mở lại Đại sứ quán tại Venezuela sau 7 năm

Bà Laura F. Dogu, đặc phái viên cấp cao của Mỹ tại Venezuela, có mặt tại Caracas trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump muốn mở lại Đại sứ quán Mỹ tại Venezuela.

Bà Laura Dogu (áo xanh) là đặc phái viên cấp cao mới của Mỹ tại Venezuela. Ảnh: US Embassy VE/X.

Ngày 31/1, bà Dogu viết trên mạng xã hội: “Tôi vừa đến Venezuela. Tôi và đội ngũ của mình đã sẵn sàng làm việc”.

Trả lời câu hỏi của CNN về thời gian lưu lại Venezuela của bà Dogu, quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết bà Dogu sẽ thúc đẩy kế hoạch ba giai đoạn của Tổng thống và Ngoại trưởng Mỹ đối với Venezuela.

Ngoại trưởng Venezuela Yván Gil Pinto hoan nghênh chuyến thăm của bà Dogu, cho rằng đây là một phần trong “chương trình làm việc” giữa chính phủ hai nước, nhằm xây dựng lộ trình hợp tác về các vấn đề song phương, đồng thời giải quyết những khác biệt còn tồn tại thông qua đối thoại ngoại giao, trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và luật pháp quốc tế.

Bà Dogu là nhà ngoại giao kỳ cựu, từng giữ chức Đại sứ Mỹ tại Honduras và Nicaragua, đồng thời hiện là cố vấn chính sách đối ngoại cho Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ.

Việc bà Dogu có mặt tại Caracas được xem là bước đi công khai quan trọng hướng tới việc khôi phục quan hệ Mỹ - Venezuela. Washington đã rút toàn bộ các nhà ngoại giao và đình chỉ hoạt động của đại sứ quán Mỹ tại Caracas từ năm 2019.

Chuyến đi của bà Dogu diễn ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu trước Thượng viện rằng bà sẽ làm việc trực tiếp tại Caracas, đồng thời khẳng định Mỹ sẽ nhanh chóng thiết lập sự hiện diện ngoại giao tại Venezuela.

Theo CNN, Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) cũng đang tìm cách thiết lập sự hiện diện lâu dài tại Venezuela.

Sau khi tiến hành chiến dịch quân sự bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đầu tháng 1, Mỹ đã đẩy mạnh các động thái nhằm mở rộng ảnh hưởng tại quốc gia này.

Chính phủ lâm thời tại Venezuela, do bà Delcy Rodríguez - cựu phó tổng thống của ông Maduro - đứng đầu, hiện đã có một số động thái thể hiện sự hợp tác với Washington, trong đó có việc sửa đổi luật nhằm tạo điều kiện cho các công ty nước ngoài tham gia vào ngành dầu mỏ của Venezuela.