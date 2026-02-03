Venezuela - Mỹ thảo luận về tiến trình chuyển tiếp

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez vừa củng cố nội các mới và gặp đại diện ngoại giao Mỹ tại Caracas, mở các cuộc trao đổi về ổn định, phục hồi kinh tế và chính trị.

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez. Ảnh: Reuters.

Theo thông báo, bà Rodriguez đã tiếp bà Laura Dogu, quyền đại biện lâm thời của Mỹ tại Venezuela. Trên mạng xã hội X, bà Dogu cho biết hai bên đã trao đổi về các kế hoạch của Washington liên quan đến “ổn định tình hình, phục hồi kinh tế, hòa giải và tiến trình chuyển tiếp” tại Venezuela, theo AFP.

Trước đó, ông Nicolas Maduro cầm quyền Tổng thống Venezuela từ năm 2013 cho đến khi bị lực lượng Mỹ bắt giữ trong một chiến dịch quân sự và đưa sang New York để hầu tòa với các cáo buộc liên quan đến ma túy, song phần lớn bộ máy chính quyền cũ vẫn đang hoạt động.

Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil cho biết, trọng tâm ngoại giao thời gian tới sẽ là “giải quyết những khác biệt và các tranh cãi lịch sử giữa Mỹ và Venezuela”. Ông nói thêm: “Hai bên đã rà soát chương trình nghị sự chung, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng, thương mại và chính trị”.

Cùng với các hoạt động đối ngoại, bà Rodriguez đã tiến hành nhiều bổ nhiệm then chốt trong nội các. Đáng chú ý, cựu ngoại trưởng Felix Plasencia được chỉ định làm trưởng phái bộ ngoại giao Venezuela tại Mỹ.

“Trong thời gian rất gần, đại diện ngoại giao của chúng tôi, ông Felix Plasencia, sẽ có mặt tại Washington nhằm thúc đẩy công tác ngoại giao, chính trị và phát triển chương trình nghị sự chung”, Ngoại trưởng Yvan Gil cho biết.

Việc bổ nhiệm ông Plasencia được xem là bước ngoặt lớn trong quan hệ Caracas - Washington, vốn bị cắt đứt từ năm 2019 sau khi Mỹ không công nhận chiến thắng tái cử của ông Maduro và ủng hộ chính phủ đối lập song song do ông Juan Guaido đứng đầu.

Bà Rodriguez cũng chỉ định bà Daniella Cabello - con gái Bộ trưởng Nội vụ quyền lực Diosdado Cabello - giữ chức Bộ trưởng Du lịch. Ông Cabello được coi là nhân vật quyền lực thứ hai tại Venezuela sau ông Maduro, và sự ủng hộ của ông được xem là yếu tố then chốt đối với chính quyền lâm thời hiện nay.

Trước đó, ông Cabello đã cam kết lực lượng cảnh sát sẽ hậu thuẫn bà Rodriguez sau khi bà lên nắm quyền, kế nhiệm ông Maduro.

Các quyết định nhân sự mới được đưa ra chỉ vài tuần sau khi bà Rodriguez, khi đó còn là Phó Tổng thống, tiến hành tái cơ cấu cấp cao trong quân đội, bổ nhiệm 12 sĩ quan cấp tướng phụ trách các quân khu trọng điểm.

Trong số những người bị miễn nhiệm có doanh nhân Alex Saab, cựu Bộ trưởng Công nghiệp và là đồng minh thân cận của ông Maduro.