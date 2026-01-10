Ông Trump: Các công ty dầu mỏ Mỹ sẽ đầu tư 100 tỷ USD vào Venezuela

Chưa đầy một tuần sau khi bắt giữ ông Maduro, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã gặp hơn 10 công ty dầu mỏ tại Nhà Trắng để thảo luận kế hoạch đầu tư vào Venezuela.

Tổng thống Donald Trump gặp gỡ lãnh đạo các công ty dầu mỏ tại Nhà Trắng hôm 9/1 (giờ Mỹ). Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các công ty dầu mỏ Mỹ sẽ chi ít nhất 100 tỷ USD để tái thiết ngành năng lượng Venezuela. Mỹ sẽ cung cấp an ninh và sự bảo vệ cần thiết giúp họ thu hồi được vốn và đạt mức lợi nhuận tốt, theo CNBC.

Hướng tới việc đạt thỏa thuận với các công ty dầu mỏ

Cuộc họp tại Nhà Trắng có sự tham gia của CEO Darren Woods của Exxon, CEO Ryan Lance của ConocoPhillips và Phó chủ tịch Mark Nelson của Chevron. Ngoài ra, các lãnh đạo đến từ Halliburton, Valero và Marathon, cùng một số doanh nghiệp khác cũng có mặt.

Theo ông Trump, Mỹ sẽ quyết định công ty dầu mỏ nào được phép vào Venezuela. Nhà Trắng cũng hướng tới việc đạt thỏa thuận với các công ty ngay trong ngày 9/1 (giờ Mỹ) hoặc chỉ một thời gian ngắn sau đó.

"Một trong những lợi ích mà Mỹ thu được từ việc này là giá năng lượng sẽ còn thấp hơn nữa", ông Trump nói. Theo một nguồn tin của CNBC, cuộc họp trên do Nhà Trắng chủ động triệu tập, chứ không đến từ đề nghị của các công ty dầu mỏ.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết Venezuela sở hữu trữ lượng dầu thô đã được chứng minh lớn nhất thế giới, đạt khoảng 303 tỷ thùng, tương đương gần 17% tổng trữ lượng toàn cầu.

Tuy nhiên, dữ liệu của công ty tư vấn năng lượng Kpler cho thấy ngành dầu khí của nước này đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Sản lượng đã giảm từ mức đỉnh khoảng 3,5 triệu thùng/ngày vào thập niên 1990 xuống chỉ còn khoảng 800.000 thùng/ngày hiện nay.

Rystad Energy ước tính Venezuela sẽ cần hơn 180 tỷ USD đầu tư từ nay đến năm 2040 để nâng sản lượng trở lại mức 3 triệu thùng/ngày.

Do dự trong cam kết đầu tư dài hạn

Hiện tại, chính quyền ông Trump cung cấp rất ít thông tin về cách thức khuyến khích các công ty dầu mỏ đầu tư quy mô lớn vào một quốc gia có tiền lệ quốc hữu hóa tài sản ngành năng lượng.

Trong khi đó, các công ty như Chevron, Vitol và Trafigura đang cạnh tranh để giành giấy phép của Mỹ nhằm tiếp cận lượng dầu thô hiện có của Venezuela. Tuy nhiên, các tập đoàn dầu khí lớn vẫn do dự trong việc cam kết các khoản đầu tư dài hạn, quy mô lớn do chi phí cao và môi trường chính trị thiếu ổn định, theo Reuters.

CEO Darren Woods của Exxon cho biết tại cuộc họp ở Nhà Trắng rằng hiện Venezuela là thị trường không thể đầu tư. "Chúng tôi đã bị tịch thu tài sản tại đây 2 lần, vì vậy có thể hình dung rằng việc quay trở lại lần thứ 3 sẽ đòi hỏi những thay đổi rất đáng kể", ông nói.

Dù vậy, ông tin tưởng rằng động thái làm việc chặt chẽ với chính phủ Venezuela của chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ tạo ra những thay đổi.

"Ông lớn" dầu mỏ Exxon và ConocoPhillips cũng đã rời Venezuela gần 20 năm trước, sau khi tài sản bị quốc hữu hóa. Hiện, các tập đoàn này vẫn còn các khoản yêu cầu bồi thường trị giá hàng tỷ USD đối với chính phủ Venezuela dù đã được xử thắng kiện thông qua trọng tài quốc tế.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết các khoản nợ mà Venezuela còn phải trả cho Exxon và Conoco cần được giải quyết vào một thời điểm nào đó, nhưng hiện chưa phải ưu tiên hàng đầu của chính quyền ông Trump. Trọng tâm hiện nay là ổn định nền kinh tế Venezuela thông qua hoạt động bán dầu.

Mặt khác, Phó chủ tịch Chevron Mark Nelson cho biết công ty cam kết tiếp tục đầu tư vào Venezuela. Hiện, Chevron là công ty dầu mỏ duy nhất của Mỹ còn hoạt động tại Venezuela thông qua liên doanh với công ty dầu khí quốc gia Petróleos de Venezuela (PDVSA). Ông Wright cho biết Washington đang phối hợp chặt chẽ với Chevron.

Theo Bộ trưởng Wright, Mỹ đã nắm quyền kiểm soát hoạt động xuất khẩu dầu của Venezuela nhằm gây sức ép lên chính quyền Caracas. Venezuela sẽ vận chuyển hàng chục triệu thùng dầu sang Mỹ, sau đó chính quyền ông Trump sẽ bán số dầu này và giữ doanh thu trong các tài khoản do Mỹ kiểm soát.

Ông khẳng định Mỹ không "đánh cắp" dầu của Venezuela. Doanh thu sẽ được sử dụng vì lợi ích của quốc gia 30 triệu dân này. Ông Trump cho biết nguồn thu từ dầu mỏ sẽ được dùng để mua các sản phẩm sản xuất tại Mỹ.

"Tôi vừa được thông báo rằng Venezuela sẽ chỉ mua các sản phẩm Made in America, bằng số tiền họ nhận được từ thỏa thuận dầu mỏ mới của chúng ta", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Các mặt hàng mua sắm sẽ bao gồm nông sản, thuốc men, thiết bị y tế và các thiết bị cần thiết để hiện đại hóa ngành năng lượng của Venezuela. Vị Tổng thống nói thêm Venezuela đang cam kết làm ăn với Mỹ như một đối tác chủ chốt của họ.