Ông Trump sẽ đến thăm Venezuela

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết mối quan hệ giữa Mỹ và Venezuela “rất tốt”, ông cũng có kế hoạch đến thăm quốc gia này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng, Washington, Mỹ, ngày 13/2. Ảnh: Reuters.

“Tôi sẽ thực hiện một chuyến thăm tới Venezuela. Chúng tôi có mối quan hệ rất tốt với Tổng thống lâm thời của Venezuela. Để nói về mối quan hệ mà chúng tôi đang có hiện nay với Venezuela, tôi sẽ nói là 10 điểm”, ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng.

Nhận định tích cực của ông Trump về lãnh đạo lâm thời Venezuela, bà Delcy Rodriguez, được đưa ra trong ngày 13/2, giữa bối cảnh chính quyền ông Trump đang tìm cách thúc đẩy các thỏa thuận dầu mỏ tại Venezuela.

Ông Trump cũng cho biết Mỹ đang “làm việc rất chặt chẽ” với bà Rodriguez về việc tạo điều kiện để các tập đoàn Mỹ tiếp cận dầu mỏ của Venezuela.

Khi được hỏi liệu ông có công nhận bà Rodriguez là nhà lãnh đạo chính thức của Venezuela hay không, ông Trump đáp: “Có, chúng tôi đã làm điều đó. Chúng tôi đang làm việc với họ và thực sự hiện tại họ làm rất tốt”.

Nhà Trắng hiện chưa phản hồi trước đề nghị bình luận về lập trường chính thức của Mỹ đối với chính quyền của bà Rodriguez.

Trong những tuần gần đây, các quan chức chính quyền Mỹ đã làm rõ rằng Mỹ không công nhận chính quyền lâm thời của bà Rodriguez là chính quyền hợp pháp.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright trong chuyến thăm Venezuela ngày 12/2 cũng gọi bà Rodriguez là “Tổng thống lâm thời” đang làm việc với Mỹ. Ông Wright khẳng định Mỹ sẽ không “nói với bà Delcy về vai trò của bà trong tương lai là gì”, bởi người dân Venezuela sẽ tự đưa ra quyết định trong các cuộc bầu cử diễn ra sau này.

Về phần mình, trong một cuộc phỏng vấn với NBC News trong tuần này, bà Delcy Rodriguez cũng gọi ông Maduro là “Tổng thống hợp pháp” của Venezuela.