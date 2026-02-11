Cuba cạn nhiên liệu, hãng bay Canada thông báo dừng đến quốc đảo

Khủng hoảng nhiên liệu hàng không buộc Air Canada tạm ngưng toàn bộ đường bay đến Cuba, giữa lúc Mỹ siết nguồn dầu Venezuela.

Air Canada tạm dừng 16 chuyến/tuần tới Cuba khi nhiên liệu A1 không còn sẵn có. Ảnh: Reuters.

Ngày 9/2, hãng hàng không Canada cho biết khoảng 3.000 hành khách đang lưu trú tại Cuba sẽ được sắp xếp đưa về nước trong những ngày tới. Toàn bộ lịch bay giữa Toronto, Montreal và 4 điểm đến tại Cuba - với tần suất khoảng 16 chuyến/tuần - sẽ được đặt vào trạng thái tạm ngưng cho đến khi có thông báo mới, theo Reuters.

Air Canada khẳng định sẽ theo dõi sát diễn biến để quyết định thời điểm nối lại đường bay.

Trước đó, giới chức hàng không Cuba phát hành điện văn NOTAM gửi phi công và kiểm soát viên không lưu, thông báo “nhiên liệu hàng không A1 không có sẵn”, tình trạng thiếu hụt ảnh hưởng tới tất cả các sân bay quốc tế trong nước. Thông tin này cũng được cập nhật trên hệ thống dữ liệu của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA).

Theo NOTAM, nhiên liệu máy bay sẽ không được bán thương mại tại 9 sân bay, bao gồm sân bay quốc tế Jose Marti ở thủ đô Havana, từ ngày 10/2 và dự kiến kéo dài ít nhất đến 11/3.

Trong khi đó, hai hãng hàng không Canada khác là WestJet và Air Transat đến ngày 10/2 vẫn chưa thông báo dừng bay, song một số hãng đã phải điều chỉnh kế hoạch khai thác, chấp nhận trễ chuyến hoặc dừng kỹ thuật tại Cộng hòa Dominica để tiếp nhiên liệu trước khi bay đến Cuba.

Các hãng bay Mỹ hiện chưa ghi nhận xáo trộn lớn. Delta Air Lines cho biết chưa gặp vấn đề liên quan đến nhiên liệu. Southwest Airlines thông tin các chuyến đến Havana sẽ mang đủ nhiên liệu cho chặng kế tiếp thay vì tiếp tại Cuba. American Airlines cũng cho biết đang theo dõi chặt chẽ tình hình.

Giới chuyên gia nhận định, khủng hoảng nhiên liệu hàng không là thách thức nghiêm trọng đối với các tuyến bay đường dài, nhất là từ Canada và Nga - hai thị trường chính của ngành du lịch Cuba.

Phần lớn nhiên liệu máy bay của Cuba phụ thuộc vào nguồn cung từ Venezuela. Tuy nhiên, nguồn này trở nên khan hiếm từ giữa tháng 12/2025 sau khi Mỹ phong tỏa vùng biển ngoài khơi Venezuela.

Ngày 29/1, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp thuế bổ sung đối với hàng hóa của các quốc gia trực tiếp hoặc gián tiếp cung cấp dầu cho Cuba.

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez chỉ trích quyết định áp thuế của Mỹ là “hành động gây hấn tàn nhẫn” nhằm vào người dân Cuba.

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez. Ảnh: Reuters.

Động thái của Mỹ vấp phải phản ứng từ Nga, khi Moscow gọi đây là “chiến thuật bóp nghẹt” gây thêm khó khăn cho Havana. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 9/2 nhận định tình hình tại Cuba “khá nghiêm trọng” và cho biết Nga đang trao đổi với Havana về các giải pháp khả thi nhằm hỗ trợ.

Mexico và Trung Quốc cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc, cảnh báo các biện pháp của Mỹ có thể châm ngòi một cuộc khủng hoảng nhân đạo diện rộng, ảnh hưởng trực tiếp đến bệnh viện, nguồn cung thực phẩm và các dịch vụ thiết yếu.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum ngày 9/2 thông báo tạm dừng đơn hàng xuất khẩu nhiên liệu sang Cuba do sức ép thuế quan, song khẳng định sẽ tăng cường hỗ trợ ở các lĩnh vực khác. Hai tàu hải quân Mexico dự kiến chở 800 tấn hàng viện trợ nhân đạo tới quốc đảo này, đồng thời Mexico đang triển khai các bước ngoại giao nhằm nối lại việc cung cấp dầu.

Tại Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng ngày 2/2 bày tỏ quan ngại sâu sắc trước biện pháp thuế bổ sung của Mỹ đối với các nước cung cấp dầu cho Cuba, cho rằng động thái này tác động tiêu cực đến kinh tế - xã hội và đời sống người dân Cuba.

Việt Nam tái khẳng định ủng hộ các nghị quyết nhiều năm qua của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc kêu gọi Mỹ chấm dứt bao vây, cấm vận đơn phương đối với Cuba, thúc đẩy đối thoại và cải thiện quan hệ song phương.

"Một lần nữa, Việt Nam khẳng định mạnh mẽ tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống với nhân dân Cuba anh em", người phát ngôn nhấn mạnh.