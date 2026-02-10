Cuba cố gắng vượt khó khăn trước 'gọng kìm' mới của Mỹ

Nền kinh tế Cuba hiện đang chịu những tác động nặng nề từ lệnh cấm vận từ lâu cùng các biện pháp gây sức ép mới của Mỹ như chặn mọi nguồn cung cấp dầu, đe doạ áp mức thuế bổ sung đối với hàng hóa của những nước cung cấp dầu cho Cuba.

Cuba đang tìm cách đối thoại với Mỹ. Ảnh: 4liberty.

Trong tình cảnh đó, Cuba nhận được sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng quốc tế về tinh thần cũng như vật chất để vượt qua khó khăn từ “gọng kìm” của Mỹ.

Trong dấu hiệu mới nhất cho thấy tình hình đang xấu đi nhanh chóng, chính phủ Cuba thông báo với các hãng hàng không quốc tế rằng nhiên liệu máy bay sẽ không còn được cung cấp trên đảo bắt đầu từ ngày 10/2.

Tại Havana, người dân phải tìm phương tiện đi lại thay thế do hệ thống giao thông công cộng thiếu hụt trầm trọng. Nhiều hãng vận tải liên tỉnh ở một số khu vực phải tạm dừng hoạt động, làm hạn chế hơn nữa khả năng di chuyển. Đại học Havana đã chuyển sang mô hình giảng dạy từ xa để đối phó với tình trạng thiếu nhiên liệu và mất điện.

Với nguồn cung nhiên liệu giảm mạnh, chính phủ Cuba dự kiến ​​sẽ công bố một loạt các biện pháp tạm thời để ổn định các dịch vụ thiết yếu. Bộ trưởng Thương mại Oscar Perez-Oliva cho biết chính phủ sẽ cung cấp nhiên liệu cho các lĩnh vực du lịch và xuất khẩu, nhằm bảo đảm nguồn ngoại tệ cần thiết để tài trợ cho các chương trình cơ bản khác…

Nhiều nước trong đó có Mexico, Trung Quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc và phản đối các hành động của Mỹ đối với Cuba, cảnh báo rằng động thái của Mỹ "có thể gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo trên diện rộng, ảnh hưởng trực tiếp đến bệnh viện, nguồn cung cấp thực phẩm và các dịch vụ cơ bản khác cho người dân Cuba.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Gutteres cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình nhân đạo ngày càng xấu đi ở Cuba, cảnh báo nước này có thể sụp đổ nếu nhu cầu dầu mỏ không được đáp ứng.

Ông nhắc lại lời kêu gọi lâu nay của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về việc chấm dứt lệnh cấm vận của Mỹ. Liên hợp quốc xác nhận đang hợp tác với chính quyền Cuba để tìm cách giảm bớt tình hình. Ông kêu gọi đối thoại và tôn trọng luật pháp quốc tế, vì tình trạng thiếu nhiên liệu gây ra mất điện, xếp hàng dài tại các trạm xăng và làm gia tăng lo ngại trong dân chúng.

Bất chấp áp lực từ Mỹ đòi ngừng vận chuyển dầu thô và các sản phẩm lọc dầu đến Cuba từ giữa tháng 1, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết chính quyền của bà đang nỗ lực "thực hiện mọi biện pháp ngoại giao để có thể nối lại việc vận chuyển dầu đến Cuba", mà không bị Washington trả đũa bằng thuế quan.

Trước đó, ngày 8/2, Mexico đã điều 2 tàu hậu cần của Hải quân vận chuyển 814 tấn hàng thiết yếu tới Cuba; đồng thời chuẩn bị thêm hơn 1.500 tấn sữa bột và đậu để chuyển giao trong thời gian tới.

Tổng thống Sheinbaum nhấn mạnh các hoạt động này “hoàn toàn mang tính nhân đạo”, phù hợp với truyền thống đoàn kết của Mexico và không gắn với bất kỳ điều kiện chính trị nào.

Điện Kremlin hôm qua cho biết tình hình nhiên liệu tại Cuba đang ở mức “rất nguy kịch”.

Theo Đại sứ Nga tại Cuba Viktor Coronelli, Moscow đã nhiều lần cung cấp dầu cho Havana trong những năm gần đây và sẽ tiếp tục duy trì hỗ trợ này trong thời gian tới. Mặc dù Nga đang tìm cách cải thiện quan hệ với Mỹ trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao liên quan đến xung đột Ukraine, Điện Kremlin khẳng định Nga không hài lòng với cách Washington đối xử với Cuba - một đồng minh lâu năm của Nga.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh: “Tình hình ở Cuba thực sự rất nguy kịch. Chúng tôi nhận thức được điều này. Chúng tôi đang liên lạc chặt chẽ với những người bạn Cuba của mình thông qua các kênh ngoại giao và các kênh khác.

Thực tế, những nỗ lực của Mỹ nhằm “bóp nghẹt” Cuba đang gây ra nhiều khó khăn cho đất nước này. Chúng tôi đang thảo luận với những người bạn Cuba của mình về các giải pháp khả thi cho những vấn đề này, ít nhất là cung cấp tất cả sự hỗ trợ có thể”.

Chính phủ Cuba mới đây đã phát tín hiệu sẵn sàng đối thoại với Mỹ, về bất kỳ vấn đề nào, miễn là không có áp lực. Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel nhấn mạnh mọi cuộc đàm phán phải diễn ra "trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng chủ quyền, độc lập và quyền tự quyết của Cuba", đồng thời không can thiệp vào công việc nội bộ của đất nước này.

Trong khi đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết các cuộc ngoại giao với quốc đảo này đã và đang diễn ra và rằng Tổng thống Trump luôn sẵn sàng tham gia vào các hoạt động ngoại giao.