Cuba công bố loạt biện pháp khẩn cấp

  • Thứ bảy, 7/2/2026 20:13 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Phó Thủ tướng Oscar Pérez-Oliva Fraga cho biết La Habana sẽ triển khai một loạt quyết định, trước hết để bảo đảm các dịch vụ thiết yếu và sức sống của đất nước, đồng thời không từ bỏ mục tiêu phát triển.

Chính phủ Cuba ngày 6/2 công bố hàng loạt biện pháp khẩn cấp nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng do thiếu nhiên liệu và tác động từ các biện pháp trừng phạt của Mỹ.

Nguồn nhiên liệu sẽ được ưu tiên cho các dịch vụ thiết yếu phục vụ người dân và những hoạt động kinh tế không thể gián đoạn.

Các biện pháp mới gồm giảm tuần làm việc tại các doanh nghiệp nhà nước xuống còn từ thứ Hai đến thứ Năm; hạn chế bán nhiên liệu; cắt giảm các tuyến xe buýt và tàu hỏa liên tỉnh; đóng cửa một số cơ sở du lịch.

Thời gian học tại các trường phổ thông sẽ được rút ngắn, trong khi các trường đại học giảm yêu cầu học trực tiếp. Chính phủ Cuba cho biết những động thái này nhằm tiết kiệm nhiên liệu để thúc đẩy sản xuất lương thực và điện năng, đồng thời duy trì các lĩnh vực then chốt có khả năng tạo nguồn thu ngoại tệ.

Đảo quốc Caribe với 9,6 triệu dân, vốn chịu lệnh cấm vận kinh tế của Mỹ từ năm 1962, đã ở tình trạng khủng hoảng kinh tế suốt 6 năm qua. Trong những tuần gần đây, Washington gia tăng sức ép lên La Habana.

Mỹ đã cắt nguồn cung dầu từ Venezuela - đồng minh chủ chốt của Cuba, sau khi Tổng thống Nicolas Maduro bị Mỹ bắt giữ hồi đầu tháng 1.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh cho phép áp thuế đối với các quốc gia bán dầu cho Cuba, đồng thời cảnh báo Mexico - nước cung cấp dầu cho Havana từ năm 2023, có thể phải dừng xuất khẩu nếu không muốn đối mặt với trừng phạt thuế quan.

Tình trạng thiếu dầu đe dọa đẩy Cuba vào cảnh mất điện diện rộng khi nhiều nhà máy điện gặp khó khăn trong việc duy trì hoạt động. La Habana cáo buộc Washington tìm cách “bóp nghẹt” nền kinh tế Cuba.

Tuần qua, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel tuyên bố nước này sẵn sàng đối thoại với Mỹ, song khẳng định các cuộc đàm phán chỉ có thể diễn ra trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng chủ quyền, độc lập và không can thiệp vào công việc nội bộ.

