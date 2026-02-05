Nga khẳng định sẽ tiếp tục cung cấp dầu cho Cuba

Đại sứ Nga tại Havana Viktor Coronelli khẳng định Nga sẽ tiếp tục cung cấp dầu mỏ cho Cuba. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp tăng thuế đối với các nước cung cấp dầu cho Cuba.

Hãng thông tấn Anadolu (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 5/2 dẫn lời Đại sứ Viktor Coronelli chia sẻ với truyền thông địa phương: “Trong những năm gần đây qua, Nga đã nhiều lần cung cấp dầu cho Cuba. Chúng tôi kỳ vọng việc này sẽ tiếp diễn”.

Ngày 29/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành sắc lệnh hành pháp về tăng thuế đối với những quốc gia cung cấp “vàng đen” cho Cuba.

Theo một phần nội dung của sắc lệnh do Nhà Trắng công bố, bất kỳ quốc gia nào trực tiếp hoặc gián tiếp bán, cung cấp dầu cho Cuba sẽ bị áp mức thuế bổ sung đối với hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Mỹ.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump viện dẫn Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế để áp đặt các biện pháp trừng phạt sơ cấp và thứ cấp đối với Cuba.

Về phần Cuba, chính phủ nước này phản đối Mỹ dùng thuế quan để gây áp lực chặn nguồn cung nhiên liệu. Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez ngày 30/1 khẳng định các biện pháp mới của Mỹ có thể gây chồng chất thêm khó khăn cho nền kinh tế nước này.

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez Parrilla cho rằng những động thái gần đây của Mỹ không chỉ tác động tới lợi ích an ninh và đối ngoại của tất cả các nước, mà còn gây ra quan ngại rộng lớn hơn đối với hòa bình và an ninh quốc tế, cũng như tồn vong của nhân loại trong bối cảnh vốn đã phải đối mặt với các mối đe dọa hạt nhân và biến đổi khí hậu. Do đó, Cuba tuyên bố "tình trạng khẩn cấp quốc tế" vì coi đây là "mối đe dọa bất thường và nghiêm trọng" xuất phát hoàn toàn hoặc phần lớn từ quan điểm chống Cuba.

Bên cạnh đó, người đứng đầu ngành ngoại giao Cuba cũng ghi nhận sự chia sẻ và ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với nhân dân đảo quốc Caribe.

Ngày 2/2, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc ngày 29/1, Mỹ công bố áp thuế quan bổ sung đối với hàng hóa của các nước cung cấp dầu cho Cuba, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ: “Việt Nam quan ngại sâu sắc về biện pháp mới của Hoa Kỳ là sẽ áp thuế quan bổ sung đối với hàng hóa của các nước cung cấp dầu cho Cuba, tác động nghiêm trọng đến hoạt động kinh tế, xã hội và cuộc sống của người dân Cuba. Việt Nam khẳng định lại sự ủng hộ đối với các nghị quyết đã được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua trong nhiều năm, kêu gọi Hoa Kỳ dỡ bỏ ngay các biện pháp bao vây, cấm vận đơn phương chống Cuba và có bước đi theo hướng đối thoại, cải thiện quan hệ với Cuba. Một lần nữa, Việt Nam khẳng định mạnh mẽ tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống với nhân dân Cuba anh em”.