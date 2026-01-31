Cuba cáo buộc ông Trump 'bóp nghẹt' nền kinh tế

Havana lên án sắc lệnh mới của ông Trump cho phép áp thuế với các nước bán dầu cho Cuba, coi đây là hành động mang động cơ chính trị và đe dọa trực tiếp kinh tế quốc gia.

Chính quyền Cuba chỉ trích gay gắt sắc lệnh của Tổng thống Trump liên quan đến dầu mỏ. Ảnh: Reuters.

Ngày 30/1, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đã lên tiếng chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump, cáo buộc Washington đang tìm cách “bóp nghẹt” nền kinh tế Cuba thông qua các biện pháp trừng phạt mới liên quan đến dầu mỏ, theo Tân Hoa Xã.

Phát biểu này được đưa ra sau khi ông Trump ký sắc lệnh hành pháp, đe dọa áp thêm thuế quan đối với các quốc gia bán dầu cho Havana.

Theo ông Díaz-Canel, việc áp thuế đối với các quốc gia “thực hiện giao thương dầu mỏ một cách có chủ quyền” với Cuba là vô căn cứ, mang nặng động cơ chính trị và đi ngược lại các nguyên tắc của luật pháp quốc tế.

Cùng ngày, các nhà lãnh đạo Cuba đồng loạt lên án mạnh mẽ cái gọi là “phong tỏa dầu mỏ” của Mỹ, sau khi Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh cho phép Washington áp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ các quốc gia cung cấp dầu cho Cuba.

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez đã chỉ trích gay gắt sắc lệnh này, gọi đây là “hành động xâm lược tàn bạo” nhằm vào Cuba và người dân nước này. Ông nhấn mạnh, trong hơn 65 năm qua, Cuba đã phải hứng chịu lệnh cấm vận kinh tế kéo dài và khắc nghiệt nhất từng được áp đặt lên một quốc gia, đồng thời cáo buộc Mỹ gây sức ép buộc các nước khác tham gia chính sách cấm vận vốn bị cộng đồng quốc tế lên án rộng rãi.

Về phần mình, Chủ tịch Miguel Díaz-Canel tỏ rõ lập trường cứng rắn, khẳng định những khó khăn hiện nay cũng như mức độ gia tăng của các mối đe dọa sẽ không thể làm người dân Cuba chùn bước hay khuất phục.

Theo sắc lệnh hành pháp do Tổng thống Trump ký và có hiệu lực từ 0h01 ngày 30/1, Mỹ có thể áp thuế bổ sung đối với hàng nhập khẩu có xuất xứ từ các quốc gia trực tiếp hoặc gián tiếp bán, cung cấp dầu thô hoặc các sản phẩm dầu mỏ cho Cuba.

Sắc lệnh trao quyền cho Bộ trưởng Thương mại Mỹ xác định các quốc gia liên quan và ban hành các quy định cần thiết để thực thi, đồng thời cho phép Ngoại trưởng và Bộ trưởng Thương mại tiến hành mọi biện pháp cần thiết, bao gồm đình chỉ hoặc sửa đổi quy định, công bố thông báo trên Công báo Liên bang và ban hành các quy tắc thực thi sắc lệnh.