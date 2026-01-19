Báo 'Thanh niên quật khởi' của Cuba đăng bài bình luận về Đại hội XIV

Báo Juventud Rebelde của Đoàn Thanh niên Cộng sản Cuba đăng bài bình luận nhấn mạnh ý nghĩa của Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và coi Việt Nam là hình mẫu trong xây dựng, phát triển đất nước.

Bài viết trên tờ "Thanh niên quật khởi" của Cuba.

Ngày 18/1, báo Juventud Rebelde (Thanh niên quật khởi) của Đoàn Thanh niên Cộng sản Cuba đăng bài bình luận “Một đảng và một quốc gia truyền cảm hứng”, nhấn mạnh ý nghĩa của Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và coi Việt Nam là hình mẫu trong xây dựng, phát triển đất nước.

Mở đầu bài viết của mình, tác giả Maunel Isaac đã dẫn lại lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh rằng “Xây dựng đất nước hơn mười ngày nay”, khẳng định khát vọng xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn của Bác Hồ vĩ đại. Tác giả cho rằng, đến Đại hội XIV, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã không phụ kỳ vọng lớn lao của Người, đưa Việt Nam đi theo con đường phát triển bền vững với nhiều thành tựu đáng tự hào.

Đất nước mà Bác Hồ hằng mơ ước nay không còn là một lý tưởng xa vời. Việt Nam đã được xây dựng, đang vận hành ổn định và tiếp tục đi lên trên con đường phát triển bền vững, con đường được đánh đổi bằng bao hy sinh, mất mát của nhiều thế hệ trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước.

Bài viết của nêu bật ý nghĩa của Đại hội lần này, khẳng định càng có ý nghĩa sâu sắc hơn khi đặt trong dòng chảy lịch sử rộng lớn, 96 năm kể từ ngày Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, 50 năm sau ngày thống nhất và 40 năm kể từ khi công cuộc Đổi mới được khởi xướng.

Khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Đảng, các thế hệ người Việt Nam hôm nay không còn phải sống trong nỗi ám ảnh bom đạn mà đang bận rộn với việc xây dựng một Tổ quốc hạnh phúc, phát triển và nhân văn.

Tác giả Maunel Isaac cho rằng, Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam mang ý nghĩa lịch sử khi đánh dấu một bước chuyển quan trọng, từ những thành tựu đã đạt được sang một giai đoạn phát triển mới, hơn nửa thế kỷ sau ngày đất nước thống nhất.

Khẩu hiệu của Đại hội không chỉ là lời kêu gọi hành động, mà còn là sự tiếp nối tư tưởng yêu nước và lý tưởng cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: đoàn kết ý chí, củng cố tự chủ chiến lược, nuôi dưỡng lòng tin để tiến vững chắc vào kỷ nguyên phát triển mới - vì hòa bình, độc lập, dân chủ, thịnh vượng và hạnh phúc, trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Bài viết trên tờ “Thanh niên quật khởi” nêu rõ, Việt Nam không chỉ là tấm gương truyền cảm hứng bởi những thành tựu đã đạt được mà còn bởi cách thức lấy con người làm trung tâm của phát triển. Đồng thời, khẳng định, Đại hội XIV không chỉ là sự kiện trọng đại với hơn 100 triệu người dân Việt Nam, mà còn là nguồn động viên mạnh mẽ đối với những dân tộc vẫn đang chịu áp bức từ các thế lực cũ.

Bài báo kết luận: “Việt Nam đã có những ngày lịch sử của mình và những quốc gia kiên định đi theo con đường độc lập tự chủ như vậy, sớm hay muộn cũng sẽ có cho riêng minh những ngày lịch sử ấy”.