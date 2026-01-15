Trung tướng Mỹ Daniel Paul Leaf chúc mừng Đại hội Đảng XIV

Cựu Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ, Trung tướng Daniel Paul Leaf, Tổng Lãnh sự danh dự Việt Nam tại bang Hawaii, đã gửi thư chúc mừng tới Bộ Ngoại giao Việt Nam, Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ông Daniel Paul Leaf.

Trong thư, ông Daniel Paul Leaf bày tỏ sự trân trọng và đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của Đại hội XIV, coi đây là dấu mốc then chốt trong việc định hình tầm nhìn chiến lược, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cũng như lộ trình phát triển dài hạn của Việt Nam. Ông bày tỏ tin tưởng những quyết sách được thông qua tại Đại hội sẽ tiếp tục đưa Việt Nam tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao trong những thập niên tới.

Đề cập đến quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, ông Daniel Paul Leaf cho rằng việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện đã mở ra giai đoạn hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, từ thương mại, giáo dục đến giao lưu nhân dân. Theo ông, bang Hawaii với vị trí chiến lược tại khu vực Thái Bình Dương có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy kết nối, hiểu biết và hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Ông Daniel Paul Leaf cũng đánh giá cao vai trò và đóng góp của Việt Nam trong ASEAN, nhấn mạnh sự kiên định của Việt Nam đối với ổn định khu vực, hội nhập kinh tế và hợp tác hòa bình, qua đó giúp nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và trên trường quốc tế.

Ông Daniel Paul Leaf, 74 tuổi, là Trung tướng Không quân Mỹ đã nghỉ hưu, từng giữ nhiều cương vị chỉ huy quan trọng trong quân đội Mỹ, trong đó có Phó Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Không gian Không quân Mỹ, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương. Sau khi rời quân ngũ, ông tích cực tham gia các hoạt động ngoại giao nhân dân và được bổ nhiệm làm Tổng Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Hawaii, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác và giao lưu giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.