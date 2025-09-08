Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi thư chúc mừng Thủ tướng Thái Lan

Nhân dịp Ngài Anutin Charnvirakul được Nhà Vua Thái Lan phê chuẩn làm Thủ tướng Vương quốc Thái Lan, ngày 08/9/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi Thư chúc mừng.

Tân Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu sau khi nhậm chức tại Bangkok ngày 7/9/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 5/9, Hạ viện Thái Lan với 492 thành viên đã triệu tập phiên họp đặc biệt với để bầu Thủ tướng mới. Và với 311/490 phiếu ủng hộ, ông Anutin Charnvirakul đã giành chiến thắng.

Ngày 7/9, ông Anutin Charnvirakul đã chính thức nhậm chức Thủ tướng Thái Lan sau khi giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội và nhận được sắc lệnh phê chuẩn từ Nhà Vua Maha Vajiralongkorn.

Buổi lễ công bố sắc lệnh diễn ra trang trọng tại trụ sở đảng Tự hào Thái Lan (Bhumjaithai) ở thủ đô Bangkok.

Phát biểu ngay sau khi nhậm chức, ông Anutin cam kết làm việc hết mình “vì lợi ích của nhân dân và đất nước".