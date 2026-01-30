Mỹ dọa áp thuế với các nước cung cấp dầu cho Cuba

Nhà Trắng ngày 29/1 cho biết, Tổng thống Donald Trump sẽ áp đặt các biện pháp thuế quan mới đối với những quốc gia cung cấp dầu cho Cuba, động thái mới nhất nhằm gia tăng sức ép kinh tế và chính trị đối với Cuba.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Theo Nhà Trắng, quyết định này đã được Tổng thống Donald Trump ký dưới hình thức một sắc lệnh hành pháp, dựa trên tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia liên quan đến Cuba. Tuy nhiên, sắc lệnh không nêu rõ mức thuế cụ thể, cũng như không chỉ đích danh những quốc gia có thể trở thành mục tiêu của các biện pháp trừng phạt thương mại từ Mỹ.

Phát biểu trong tuần này, ông Trump cho rằng Cuba đang đứng trước nguy cơ sụp đổ kinh tế trong tương lai gần. Ông nhấn mạnh rằng Venezuela, từng là nguồn cung dầu chủ yếu cho Cuba, gần đây không còn chuyển dầu hoặc hỗ trợ tài chính cho Havana. Ông Trump coi việc cắt đứt các nguồn cung năng lượng là đòn bẩy then chốt để gây sức ép lên giới lãnh đạo Cuba.

Động thái mới diễn ra trong bối cảnh chính quyền Trump đang theo đuổi chính sách cứng rắn hơn tại khu vực Mỹ Latinh, đặc biệt sau khi lực lượng Mỹ tiến hành chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hồi đầu tháng này. Ông Trump nhiều lần tuyên bố sẵn sàng mở rộng các hành động gây áp lực đối với Cuba và các đồng minh của nước này.

Phản ứng trước các tuyên bố từ Washington, lãnh đạo Cuba trong tháng này khẳng định Mỹ “không có thẩm quyền đạo đức” để áp đặt hay ép buộc Havana phải đạt được bất kỳ thỏa thuận nào. Chủ tịch Cuba cho rằng những biện pháp gây sức ép đơn phương chỉ làm gia tăng khó khăn cho người dân và vi phạm luật pháp quốc tế.