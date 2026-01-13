Cuba nêu điều kiện đàm phán với Mỹ

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel hôm 12/1 cho biết nước này hiện không tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán chính trị nào với Mỹ, ngoại trừ các cuộc tiếp xúc kỹ thuật liên quan đến vấn đề di cư.

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, ông khẳng định Cuba sẵn sàng tham gia đối thoại “nghiêm túc và có trách nhiệm” với Mỹ nếu các điều kiện cơ bản được tôn trọng.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, ông Diaz-Canel nhấn mạnh mọi cuộc đối thoại tiềm năng cần dựa trên nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, tuân thủ luật pháp quốc tế, không can thiệp vào công việc nội bộ và bảo đảm chủ quyền của Cuba. Theo ông, lập trường này áp dụng với cả chính quyền Mỹ hiện tại.

Chủ tịch Cuba cũng cho rằng, lệnh cấm vận của Mỹ không liên quan đến cộng đồng người Cuba đang sinh sống tại Mỹ, những người phải di cư do các chính sách của Mỹ và các quy định pháp lý đặc thù cho phép người Cuba nhanh chóng được cấp quy chế cư trú. Ông khẳng định các thỏa thuận song phương về di cư vẫn còn hiệu lực và Cuba đang tuân thủ đầy đủ các cam kết này.

Lập trường của Chủ tịch Cuba Diaz-Canel được đưa ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Cuba tiếp tục căng thẳng, đặc biệt sau khi Tổng thống Donald Trump hôm 11/1 tuyên bố Cuba sẽ không còn nhận dầu mỏ và hỗ trợ tài chính từ Venezuela. Chính phủ Mỹ cáo buộc Cuba cung cấp “dịch vụ an ninh” cho Caracas và cho biết nguồn cung dầu từ Venezuela sang nước này sẽ bị cắt đứt.

Theo các chuyên gia theo dõi thị trường năng lượng, trước thời điểm Mỹ tiến hành chiến dịch quân sự tại Venezuela hồi đầu tháng 1, Cuba ước tính nhận khoảng 35.000 thùng dầu mỗi ngày từ Venezuela, cùng với nguồn cung bổ sung từ Mexico và Nga. Việc nguồn cung này bị gián đoạn được đánh giá có thể làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu nhiên liệu vốn đã kéo dài tại Cuba.

Trong khi đó, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết Mexico không coi việc cung cấp nhiên liệu cho Cuba là mối lo ngại, đồng thời khẳng định nước này có đủ nguồn dầu. Tuy nhiên, bà không công bố chi tiết về khối lượng các chuyến hàng hiện tại và cho biết Mexico sẵn sàng tạo điều kiện cho đối thoại giữa Mỹ và Cuba nếu hai bên cùng nhất trí.

“Lượng dầu được chuyển tới Cuba không tăng so với trước đây và không có bất kỳ chuyến hàng đặc biệt nào. Trong nhiều năm qua, việc cung cấp dầu cho Cuba đã diễn ra vì nhiều lý do khác nhau, bao gồm cả các hợp đồng thương mại và viện trợ nhân đạo. Ví dụ, ngay cả trong nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Enrique Peña Nieto, một phần khoản nợ của Cuba cũng đã được xóa bỏ. Đây là nguồn cung lâu dài dành cho hòn đảo và người dân Cuba. Hiện nay, việc cung cấp này vừa nằm trong khuôn khổ hợp đồng, vừa mang tính hỗ trợ nhân đạo".

Chính phủ Venezuela cũng tái khẳng định lập trường truyền thống lâu nay với Cuba, nhấn mạnh cam kết kiên định với các nguyên tắc “tình anh em, đoàn kết, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau”, bất chấp sức ép ngày càng gia tăng từ Mỹ nhằm buộc nước này cắt đứt quan hệ với Cuba.

Trong khi đó, Người phát ngôn Bộ Ngoại gao Trung Quốc Mao Ninh nhấn mạnh: "Trung Quốc kiên quyết ủng hộ Cuba bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia, phản đối sự can thiệp từ bên ngoài và một lần nữa kêu gọi Mỹ chấm dứt ngay lập tức việc phong tỏa và trừng phạt Cuba, cũng như bất kỳ hình thức cưỡng ép nào và làm nhiều hơn nữa cho hòa bình và ổn định khu vực".

Chính phủ Cuba cho biết các biện pháp trừng phạt của Mỹ đã gây thiệt hại hơn 7,5 tỷ USD cho nền kinh tế nước này trong vòng một năm qua, đồng thời làm gia tăng làn sóng di cư. Trong bối cảnh đó, Cuba tiếp tục khẳng định đối thoại dựa trên luật pháp quốc tế là con đường duy nhất để cải thiện quan hệ song phương và giải quyết các bất đồng kéo dài nhiều thập kỷ qua.