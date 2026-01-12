Tổng thống Trump kêu gọi Cuba đạt thỏa thuận với Washington

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/1 tuyên bố sẽ không còn dầu mỏ hay tiền bạc nào từ Venezuela chảy sang Cuba, đồng thời ám chỉ nước này cần đạt một thỏa thuận với Mỹ.

“Trong nhiều năm, Cuba sống dựa vào lượng lớn dầu mỏ và tiền bạc từ Venezuela”, ông Trump nói.

Venezuela là nhà cung cấp dầu lớn nhất cho Cuba, song nguồn cung này đã suy giảm mạnh kể từ sau vụ Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hôm 3/1. Chiến dịch của Mỹ làm dấy lên những câu hỏi về việc kiểm soát và phân phối dầu mỏ của Venezuela, trong bối cảnh ông Trump nói với New York Times hồi đầu tuần rằng Mỹ sẽ khai thác dầu Venezuela và phân phối ra toàn cầu trong nhiều năm tới.

Ngày 11/1, Tổng thống Trump đăng tải thông điệp trên mạng xã hội Truth Social, kêu gọi Cuba đạt thỏa thuận với Washington.

“Sẽ không còn một giọt dầu hay một đồng tiền nào chảy sang Cuba. Tôi đề xuất mạnh mẽ họ nên đạt một thỏa thuận, trước khi quá muộn” ông Trump viết, song không nêu rõ nội dung thỏa thuận mà ông đề cập.

Đáp lại, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel cũng đã lên tiếng chỉ trích phát biểu của ông Trump trên mạng xã hội, đồng thời khẳng định: “Cuba là một quốc gia tự do, độc lập và có chủ quyền. Không ai có quyền ra lệnh cho chúng tôi phải làm gì”.

Theo các nguồn tin, hơn 20 binh lính và nhân viên tình báo Cuba đã thiệt mạng trong chiến dịch của Mỹ tại Venezuela dẫn đến việc ông Maduro bị bắt.

Những tuyên bố qua lại trên mạng xã hội là động thái mới nhất của chính quyền ông Trump nhằm vào Cuba sau vụ bắt giữ ông Maduro, trong bối cảnh quan hệ căng thẳng, các lệnh trừng phạt thương mại và cấm vận giữa hai nước đã kéo dài từ những năm 1950.