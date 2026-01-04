Sau Venezuela, Tổng thống Trump cảnh báo ba quốc gia Mỹ Latinh

Sau việc bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra những cảnh báo mang tính răn đe đối với chính phủ Mexico, Colombia và Cuba.

Bức ảnh được đăng tải trên tài khoản Truth Social của Tổng thống Donald Trump vào ngày 3/1/2026 ghi lại khoảnh khắc ông cùng các quan chức cấp cao theo dõi chiến dịch bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro. Ảnh: NYP

Theo đài RT ngày 4/1, những phát biểu của ông Trump được đưa ra vào ngày 3/1 khi ông bảo vệ chiến dịch tại Venezuela. Khi được hỏi về hệ lụy đối với các nước láng giềng, Tổng thống Trump chỉ trích Tổng thống Colombia Gustavo Petro. Ông Trump nói rằng Colombia có các xưởng cocaine, có những nhà máy sản xuất cocaine và cảnh báo Colombia “phải coi chừng”.

Tổng thống Mỹ cũng nói thêm Cuba là nước “chúng ta rồi sẽ phải bàn tới”. Ông nói: “Điều này rất giống ở chỗ chúng ta muốn giúp người dân Cuba, nhưng chúng ta cũng muốn giúp những người đã bị buộc phải rời Cuba và đang sinh sống tại đất nước này”.

Ông Trump còn nói rằng “sẽ phải làm gì đó với Mexico”, cho rằng các băng đảng ma túy trên thực tế đang kiểm soát đất nước này và cho rằng Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum Pardo sợ những băng đảng đó.

Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Fox News trước đó cùng ngày, ông Trump nói các băng đảng đang điều hành Mexico và cho biết đã hỏi Tổng thống Mexico nhiều lần rằng có muốn Mỹ triệt hạ các băng đảng không. Theo ông Trump, Tổng thống Mexico đã trả lời không và do đó ông nhấn mạnh: “Vì vậy chúng ta phải làm gì đó”.

Hành động quân sự của Mỹ đã làm dấy lên làn sóng lên án rộng rãi của quốc tế, trong đó cả ba quốc gia nói trên đều coi đây là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế và là mối đe dọa đối với ổn định khu vực.

Bộ Ngoại giao Mexico ra tuyên bố lên án mạnh mẽ hành động can thiệp của Mỹ, cho rằng hành động này đe dọa nghiêm trọng ổn định khu vực và khẳng định Mỹ Latinh và Caribe phải là một khu vực hòa bình.

Tổng thống Cuba Miguel Díaz-Canel chỉ trích cuộc tấn công, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án.

Tổng thống Colombia bày tỏ quan ngại sâu sắc và tái khẳng định chính phủ của ông phản đối bất kỳ hành động quân sự đơn phương nào.

Nhiều quốc gia khác cũng đã lên tiếng phản đối hành động quân sự của Mỹ tại Venezuela, coi đây là hành vi đi ngược lại luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, trong khi tại nhiều nơi trên thế giới đã diễn ra các cuộc tuần hành ủng hộ nhân dân Venezuela và đòi trả tự do cho Tổng thống Nicolás Maduro.

Trong khi đó, Tổng thống Trump khẳng định sẽ điều hành Venezuela trong thời gian này, cho đến khi nào có thể thực hiện một quá trình chuyển giao an toàn, hợp lý và đúng đắn. Ông Trump cũng đăng trên mạng xã hội một bức ảnh của Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro trong tình trạng bị giam giữ trên tàu chiến USS Iwo Jima.

Về tình hình tại Venezuela, ngày 3/1, Tòa Hiến pháp thuộc Tòa án Tối cao Venezuela đã chỉ định Phó Tổng thống Delcy Rodríguez đảm nhiệm vai trò tổng thống lâm thời trong bối cảnh Tổng thống Maduro bị bắt giữ.

Trong một phán quyết, Tòa Hiến pháp nêu rõ bà Rodríguez sẽ đảm nhiệm chức vụ Tổng thống Cộng hòa Bolivar Venezuela, nhằm đảm bảo sự liên tục về mặt hành chính và quốc phòng toàn diện của quốc gia.

Phán quyết cũng cho biết tòa án sẽ thảo luận vấn đề này để xác định khuôn khổ pháp lý áp dụng nhằm đảm bảo sự liên tục của Nhà nước, việc điều hành chính phủ và bảo vệ chủ quyền trong bối cảnh Tổng thống Cộng hòa bị buộc phải vắng mặt.

Trước đó cùng ngày, bà Rodriguez cho biết bà đã triệu tập Hội đồng Quốc phòng sau khi Mỹ tuyên bố tiến hành chiến dịch quân sự tại Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro.

Theo bà Rodriguez, mục tiêu của chiến dịch do Mỹ tiến hành là đảo chính và chiếm đoạt tài nguyên thiên nhiên của Venezuela. Bà nhấn mạnh: "Chúng tôi sẵn sàng bảo vệ Venezuela, chúng tôi sẵn sàng bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên của mình".