Tổng thống Trump: Các tập đoàn Mỹ sẽ đầu tư nhiều tỷ USD vào Venezuela

Tổng thống Donald Trump ngày 3/1 cho biết các doanh nghiệp Mỹ đầu tư hàng tỷ USD để tái thiết lĩnh vực năng lượng tại Venezuela.

Tại cuộc họp báo ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (Palm Beach, bang Florida), ông Trump cho biết Mỹ sẽ đưa các tập đoàn dầu khí hàng đầu thế giới của nước này vào Venezuela.

Theo ông, các doanh nghiệp này sẽ đầu tư hàng tỷ USD để phục hồi hệ thống cơ sở hạ tầng dầu khí vốn đang bị hư hỏng nghiêm trọng ở nước này. Tổng thống Trump nhấn mạnh mục tiêu của kế hoạch này là bắt đầu tạo ra lợi nhuận cho quốc gia Nam Mỹ này.

Theo số liệu từ Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA), Venezuela - thành viên sáng lập Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) - hiện sở hữu trữ lượng dầu mỏ đã được xác minh lớn nhất thế giới với 303 tỷ thùng, chiếm 17% trữ lượng toàn cầu.

Dữ liệu từ công ty tư vấn năng lượng Kpler cho thấy Chevron hiện là tập đoàn dầu khí lớn duy nhất của Mỹ còn hoạt động tại Venezuela. Trong quý IV/2025, công ty này đã xuất khẩu khoảng 140.000 thùng dầu mỗi ngày.

Ngày 3/1 Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận quân đội nước này đã tấn công vào thủ đô Caracas của Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro cùng phu nhân ra khỏi lãnh thổ nước này, một hành động bị Chính phủ Venezuela lên án là “xâm lược quân sự cực kỳ nghiêm trọng”.

Trong một thông cáo chính thức, phía Chevron cho biết tập đoàn đang tập trung vào việc đảm bảo an toàn, phúc lợi cho nhân viên cũng như bảo toàn tài sản. Tập đoàn này khẳng định vẫn duy trì hoạt động tuân thủ đầy đủ mọi quy định pháp luật liên quan.

Về định hướng quản lý, ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ điều hành Venezuela cho đến khi thực hiện được một quá trình chuyển giao quyền lực an toàn, hợp lý và thận trọng.

Về vấn đề tài chính, Tổng thống Mỹ cho hay các công ty dầu khí sẽ trực tiếp chi trả chi phí tái thiết hạ tầng dầu thô của Venezuela và sau đó sẽ được hoàn trả cho các khoản đầu tư này. Ông khẳng định mục tiêu là khôi phục dòng chảy dầu mỏ về đúng quỹ đạo, đồng thời dự báo Venezuela sẽ xuất khẩu lượng lớn dầu sang các quốc gia khác, bao gồm cả những đối tác hiện tại và các thị trường mới trong tương lai.

Theo ông Matt Smith, chuyên gia phân tích dầu khí tại Kpler, sản lượng của quốc gia này từng đạt đỉnh 3,5 triệu thùng/ngày vào cuối những năm 1990 nhưng đã sụt giảm mạnh kể từ đó. Dữ liệu từ Kpler chỉ ra rằng sản lượng hiện tại của Venezuela chỉ ở mức khoảng 800.000 thùng/ngày. Để so sánh, trong tuần kết thúc vào ngày 26/12/2025, Mỹ đã sản xuất khoảng 13,8 triệu thùng/ngày.

Ông Andy Lipow, Chủ tịch công ty Lipow Oil Associates, cảnh báo hoạt động xuất khẩu dầu của Venezuela có thể bị đình trệ hoàn toàn do tình hình bất ổn tại thủ đô Caracas. Tuy nhiên, ông cho rằng Chevron nhiều khả năng sẽ tiếp tục xuất khẩu, giúp giảm bớt tác động đến nguồn cung.

Ông cũng bày tỏ sự quan ngại về tình trạng an ninh tại thực địa và những ảnh hưởng tiềm tàng đối với các cơ sở sản xuất, hạ tầng và xuất khẩu dầu khí.

Đồng quan điểm, chuyên gia Smith của Kpler nhận định tình trạng dư cung trên thị trường dầu mỏ toàn cầu sẽ giúp giảm bớt cú sốc từ bất kỳ sự gián đoạn nguồn cung nào trong thời gian tới.

Năm 2025 đã chứng kiến mức giảm giá theo năm mạnh nhất của thị trường dầu mỏ trong vòng 5 năm qua. Giá dầu thô Brent giảm khoảng 19%, trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ cũng mất gần 20% giá trị. Thị trường liên tục chịu áp lực khi OPEC và các nước đồng minh, hay còn gọi là nhóm OPEC+, tăng sản lượng sau nhiều năm cắt giảm, cùng với việc Mỹ duy trì sản lượng ở mức kỷ lục.