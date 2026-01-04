Ông Maduro được áp giải đến trại giam Brooklyn, New York

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã có mặt tại New York (Mỹ) sau khi bị bắt giữ trong cuộc đột kích của Mỹ tiến hành trên lãnh thổ Venezuela.

Nhà Trắng đăng video áp giải ông Maduro

Tài khoản phản ứng nhanh của Nhà Trắng đăng tải đoạn video cho thấy cảnh áp giải ông Nicolás Maduro, cựu lãnh đạo Venezuela. Trong video, ông Maduro mặc áo hoodie đen, đi dọc hành lang trải thảm xanh có dòng chữ “DEA NYD” (Cơ quan Phòng chống ma túy New York).

Trong video, ông Maduro được cho là quay sang chúc một người đang đứng quan sát hoạt động áp giải. “Chúc mừng năm mới”, ông Maduro nói.

Ông Maduro được đưa tới cơ sở ở New York, chuẩn bị tới trại giam Brooklyn

Theo Fox News, ông Nicolás Maduro đã được đưa tới một cơ sở của Cơ quan Phòng chống ma túy Mỹ (DEA) tại thành phố New York trong tối 3/1 (giờ địa phương).

Theo thông báo trước đó của Bộ Tư pháp Mỹ, ông Maduro bị bắt trong chiến dịch đặc biệt của Mỹ mang tên “Absolute Resolve”.

Máy bay chở ông Maduro tới nhà tù ở Brooklyn (New York, Mỹ). Ảnh: WCBS.

Ông Maduro đang phải đối mặt hàng loạt cáo buộc nghiêm trọng, trong đó có âm mưu khủng bố Mỹ bằng ma túy, cocaine, cùng tội danh tàng trữ vũ khí bao gồm súng máy và thiết bị hủy diệt để nhằm vào Mỹ.

Sau khi hoàn tất các thủ tục tại cơ sở của Cơ quan Phòng chống ma túy Mỹ, ông Maduro sẽ bị chuyển tới Trại giam Metropolitan ở Brooklyn (New York, Mỹ). Ông sẽ bị tạm giam tại đây trong quá trình chờ đợi phiên hầu tòa đầu tiên tại Mỹ.

Chưa rõ phu nhân ông Maduro đang ở đâu

Theo Al Jazeera, trong khi giới truyền thông đã ghi nhận khá rõ ràng các thông tin về thời gian và địa điểm liên quan tới ông Nicolás Maduro, thông tin chính xác về phu nhân của cựu lãnh đạo Venezuela đang rất nhiễu loạn.

Trong các hình ảnh được truyền thông quốc tế ghi nhận, ông Maduro không xuất hiện bên cạnh vợ, bà Cilia Flores, dù bà bị bắt giữ và đưa đến Mỹ cùng chồng.

Giới truyền thông đang tìm hiểu tung tích của bà Flores bởi cả ông Maduro và bà Flores đều sẽ bị đưa ra hầu tòa tại Tòa án Liên bang Khu vực phía Nam bang New York.

Tại đây, hai người sẽ phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến âm mưu khủng bố bằng ma túy và cocaine vận chuyển vào Mỹ, cũng như cáo buộc tàng trữ vũ khí bao gồm súng máy và thiết bị hủy diệt nhằm vào Mỹ.

Thẩm phán chủ trì phiên hầu tòa đầu tiên của ông Maduro trên đất Mỹ là ông Alvin Hellerstein, người được Tổng thống Bill Clinton bổ nhiệm từ năm 1998. Ông Hellerstein đã có gần 30 năm kinh nghiệm xét xử các vụ án liên bang.

Ông Maduro hạ cánh xuống New York

Theo CNN, nhiều trực thăng lần lượt hạ cánh xuống bãi đáp Westside Heliport ở New York. Một nguồn tin xác nhận ông Maduro đã có mặt tại địa điểm này.

Khu vực nhanh chóng bị phong tỏa với sự xuất hiện của đoàn xe hộ tống gồm các SUV màu đen, xe cảnh sát và nhiều xe tải màu trắng.

Hình ảnh do phía Mỹ công bố cho thấy Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị dẫn giải từ máy bay của Mỹ đến phiên tòa dự kiến được mở ở Manhattan, New York. Ảnh: ABC News/Reuters

Hãng tin Reuters đưa tin máy bay chở Tổng thống Nicolás Maduro và vợ đã hạ cánh tại bãi đáp ở Manhattan sáng 3/1 (giờ địa phương), trong bối cảnh an ninh được siết chặt tại bãi đáp.

Theo nguồn tin của ABC News, Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ (DEA) sẽ áp giải ông Maduro tới một địa điểm bí mật để tiến hành một số thủ tục, trước khi tiến hành giam giữ ông trong nhà tù.

Theo Fox News, ông Maduro đến Manhattan (New York, Mỹ) bằng trực thăng, ngay sau đó, đoàn xe áp giải đưa ông tới cơ sở của Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ (DEA), dự kiến sau đó, ông Maduro sẽ bị đưa tới trại giam ở Brooklyn (New York, Mỹ).

Nhà lãnh đạo Venezuela bị áp giải trong điều kiện an ninh nghiêm ngặt. Xung quanh ông luôn có nhiều đặc vụ hộ tống, ông Maduro mặc áo hoodie màu xám khi rời khỏi một máy bay tại sân bay quốc tế Stewart, trước khi tiếp tục di chuyển bằng trực thăng tới bãi đáp Westside Heliport.

Chiếc máy bay chở ông Maduro đến Mỹ và hình ảnh xe ôtô áp giải ông từ căn cứ Không quân đến toà án tại Manhattan, New York. Trước đó, các binh sĩ và lực lượng chức năng Mỹ có mặt tại Căn cứ Không quân Vệ binh Quốc gia Stewart ở New Windsor, New York ngày 3/1. Ảnh: Reuters/WNYW/Fox News

Trên đường băng, lực lượng thực thi pháp luật mặc áo khoác mang phù hiệu của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và Cơ quan Phòng chống ma túy (DEA). Giới chức liên bang Mỹ hiện chưa công bố chi tiết thời điểm chuyển giao ông Maduro giữa các địa điểm.

Sau vụ bắt gữ, nhiều nước trong khu vực và trên thế giới lên án cuộc tấn công của Mỹ, cho rằng hành động này xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Venezuela, đe dọa hòa bình khu vực và tạo tiền lệ nguy hiểm đồng thời nhấn mạnh giải pháp đối thoại.

Tổ chức Ân xá quốc tế đánh giá Mỹ phạm luật

Theo Al Jazeera, Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International), cơ quan chuyên giám sát nhân quyền toàn cầu, đánh giá cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Venezuela nhiều khả năng vi phạm luật pháp quốc tế.

Trong tuyên bố đăng tải trên mạng xã hội, Tổng thư ký Tổ chức Ân xá Quốc tế, bà Agnes Callamard, nhận định hành động của Mỹ đối với Venezuela, cùng với những tuyên bố rằng Washington sẽ kiểm soát các nguồn dự trữ dầu mỏ của Venezuela, làm dấy lên “những lo ngại nghiêm trọng” về nhân quyền, có khả năng vi phạm luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc.

“Những hành động này phát đi tín hiệu về một hệ thống quốc tế được vận hành bằng sức mạnh quân sự, sự đe dọa, sự cưỡng ép, làm gia tăng nguy cơ xảy ra các hành động tương tự từ các bên”, bà Callamard nhấn mạnh.

* Tiếp tục cập nhật

