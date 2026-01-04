Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Phó Tổng thống Delcy Rodriguez được bổ nhiệm làm tổng thống lâm thời Venezuela

  • Chủ nhật, 4/1/2026 10:08 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ngày 3/1, Tòa Hiến pháp thuộc Tòa án Tối cao Venezuela đã chỉ định Phó Tổng thống Delcy Rodríguez đảm nhiệm vai trò tổng thống lâm thời trong bối cảnh Tổng thống Nicolás Maduro bị bắt giữ trong chiến dịch quân sự của lực lượng Mỹ.

Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez tại một cuộc họp nội các ở Caracas. Ảnh tư liệu: TTXVN phát

Trong một phán quyết, Tòa Hiến pháp nêu rõ bà Rodríguez sẽ đảm nhiệm "chức vụ Tổng thống Cộng hòa Bolivar Venezuela, nhằm đảm bảo sự liên tục về mặt hành chính và quốc phòng toàn diện của quốc gia".

Phán quyết cũng cho biết tòa án sẽ thảo luận vấn đề này để "xác định khuôn khổ pháp lý áp dụng nhằm đảm bảo sự liên tục của Nhà nước, việc điều hành chính phủ và bảo vệ chủ quyền trong bối cảnh Tổng thống Cộng hòa bị buộc phải vắng mặt".

Trước đó cùng ngày, Phó Tổng thống Rodriguez cho biết bà đã triệu tập Hội đồng Quốc phòng sau khi Mỹ tuyên bố tiến hành chiến dịch quân sự tại Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro.
Theo bà Rodriguez, mục tiêu của chiến dịch do Mỹ tiến hành là "đảo chính và chiếm đoạt tài nguyên thiên nhiên" của Venezuela. Bà nhấn mạnh: "Chúng tôi sẵn sàng bảo vệ Venezuela, chúng tôi sẵn sàng bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên của mình".

Phó Tổng thống Venezuela cho biết thêm hội đồng này bao gồm Chủ tịch Quốc hội Jorge Rodriguez, Chủ tịch Tòa án Hiến pháp Tối cao Caryslia Rodriguez, Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino Lopez và một số nhân vật quan trọng khác.

Những cuốn sách để hiểu thêm về Mỹ Latinh

Znews.vn giới thiệu tới độc giả các cuốn sách nên đọc để hiểu thêm về Mỹ Latinh - một khu vực rộng lớn gồm nhiều quốc gia với nền văn hóa đa dạng.

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

https://baotintuc.vn/the-gioi/pho-tong-thong-delcy-rodriguez-duoc-bo-nhiem-lam-tong-thong-lam-thoi-venezuela-20260104094151045.htm

TTXVN

Venezuela Mỹ phó tổng thống tổng thống lâm thời

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Đọc tiếp

Canh bac cua Tong thong My Trump o Venezuela hinh anh

Canh bạc của Tổng thống Mỹ Trump ở Venezuela

58 phút trước 11:13 4/1/2026

0

Quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tấn công Venezuela, bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro và tạm thời điều hành quốc gia Nam Mỹ đánh dấu bước rẽ đáng chú ý.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý