Cuba dành 2 ngày để tang 32 liệt sĩ bị Mỹ hạ sát tại Venezuela

Trong hai ngày 5-6/1, Cuba tổ chức để tang cấp quốc gia dành cho 32 chiến binh Cuba đã tử vong khi làm nhiệm vụ tại Venezuela trước cuộc tập kích của quân đội Mỹ.

Khói lửa tại Venezuela khi nước này bị Mỹ tập kích hôm 3/1. Ảnh: Reuters.

Hãng thông tấn nhà nước Cuba Prensa Latina cho hay, việc để tang được thực hiện theo sắc lệnh của chủ tịch nước Cuba số 1147, nhằm tưởng niệm những chiến binh Cuba hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ tại Venezuela và đối mặt với cuộc tấn công của người Mỹ.

Prensa Latina ngày 5/1 đưa tin, việc để tang này có hiệu lực từ 6h sáng (giờ địa phương) ngày 5/1 và kéo dài đến nửa đêm ngày 6/1 và Cuba sẽ treo cờ rủ tại tất cả các tòa nhà công cộng và doanh trại, cơ sở quân đội trên khắp đất nước. Bên cạnh đó, quốc gia Caribe này cũng ngừng mọi sự kiện và hoạt động công cộng trong thời gian đó.

Trong một thông cáo, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel tuyên bố: “Với nỗi đau buồn sâu sắc, nhân dân chúng ta được biết rằng trong cuộc tấn công do chính phủ Mỹ thực hiện nhằm vào nước Cộng hòa Bolivar Venezuela anh em, diễn ra vào rạng sáng ngày 3/1/2026, 32 công dân Cuba đã thiệt mạng trong chiến đấu. Họ đang thực hiện nhiệm vụ đại diện cho Lực lượng Vũ trang cách mạng (Cuba) và Bộ Nội vụ (Cuba), theo yêu cầu của các lực lượng, cơ quan tương ứng bên nước bạn”.

Hãng Prensa Latina dẫn lời Chủ tịch Cuba nêu rõ: “Những người đồng bào của chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ một cách vẻ vang và ngã xuống, sau cuộc kháng cự quyết liệt, khi chiến đấu trực tiếp chống lại những kẻ tấn công hoặc do hậu quả của việc ném bom xuống các cơ sở của họ”.

Ông Canel nhấn mạnh: “Thông qua những hành động anh hùng của mình, họ đã nêu cao tinh thần đoàn kết của hàng triệu đồng bào”.

Cuba có mối quan hệ gần gũi với Venezuela. Cuba đã gửi lực lượng quân sự và cảnh sát tới hỗ trợ Venezuela trong nhiều năm.

Tờ Al Jazeera cho hay, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino đã tuyên bố trên truyền hình rằng vụ tập kích của Mỹ vào sáng 3/1 đã gây tử vong theo phương thức “máu lạnh” cho binh sĩ, dân thường và phần lớn đội cận vệ của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Tờ New York Times dẫn lời một quan chức Venezuela cho biết số người chết trong loạt tập kích vừa qua của Mỹ vào Venezuela đã lên tới 80 người.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 4/1 phát biểu trên chuyên cơ Không lực Một rằng trong chiến dịch tập kích Venezuela, “bên phía kia có nhiều người bị chết”. Ông khẳng định có “nhiều người Cuba” bị giết và “phía chúng tôi không có ai tử vong”.