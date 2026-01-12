Venezuela tái khẳng định đoàn kết với Cuba

Ngày 11/1, Chính phủ Venezuela tái khẳng định lập trường truyền thống lâu nay với Cuba, nhấn mạnh cam kết kiên định với các nguyên tắc “tình anh em, đoàn kết, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau”, bất chấp sức ép ngày càng gia tăng từ Mỹ nhằm buộc Caracas cắt đứt quan hệ với La Habana.

Trong tuyên bố chính thức, Chính phủ Venezuela khẳng định ủng hộ quyền tự quyết và chủ quyền của các dân tộc, coi đây là trụ cột nền tảng của quan hệ quốc tế, đồng thời nhấn mạnh sự tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế. Tuyên bố nêu rõ quan hệ giữa các quốc gia cần được xây dựng trên nguyên tắc không can thiệp, bình đẳng chủ quyền và quyền tự quyết, cho rằng đối thoại chính trị – ngoại giao là con đường duy nhất để giải quyết hòa bình mọi tranh chấp.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng sức ép yêu cầu Venezuela cô lập Cuba, trong đó có việc cắt dòng cung cấp nhiên liệu và tài chính từ Venezuela sang Cuba.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chính quyền Washington đang hợp tác “rất tốt” với Tổng thống lâm thời Venezuela, bà Delcy Rodriguez, đồng thời để ngỏ sẵn sàng tiến hành cuộc gặp giữa hai bên trong thời gian tới.

Phát biểu được đưa ra hơn một tuần sau khi Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị lực lượng Mỹ bắt giữ trong một chiến dịch và đưa sang xét xử tại New York với các cáo buộc liên quan đến buôn bán ma túy.

Bà Delcy Rodriguez gần đây phát tín hiệu sẵn sàng hợp tác với Mỹ. Chính quyền lâm thời Venezuela cho biết sẵn sàng xem xét các đề xuất của Washington liên quan đến lĩnh vực dầu mỏ thúc đẩy các cuộc đối thoại nhằm từng bước khôi phục quan hệ ngoại giao song phương. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo lâm thời của Venezuela cũng khẳng định sẽ thực hiện mục tiêu hồi hương Tổng thống Maduro và phu nhân Cilia Flores.

Các đặc phái viên Mỹ đã tới Caracas hôm 9/1 để thảo luận về khả năng mở lại Đại sứ quán Mỹ tại Venezuela.

Trước đó, trong cuộc họp với các lãnh đạo ngành dầu khí, Tổng thống Mỹ khẳng định các công ty sẽ làm việc trực tiếp với phía Mỹ, thay vì với chính quyền Venezuela.