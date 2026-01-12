Cựu Đại sứ Trung Quốc: Venezuela và Đài Loan là hai vấn đề khác nhau

Ông Thôi Thiên Khải, cựu Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ ngày 11/1 cho rằng Venezuela và Đài Loan là hai việc khác nhau. Theo ông, điều quan trọng là Trung Quốc phải “làm tốt công việc của mình”.

Cựu Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải phát biểu tại sự kiện ngày 11/1. Ảnh: Zhinews.

Phát biểu của cựu Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải về Venezuela và Đài Loan được đưa ra khi tham dự một diễn đàn bàn tròn do Viện Quan hệ quốc tế thuộc Đại học Thanh Hoa tổ chức ở Bắc Kinh ngày 11/1.

Trả lời các câu hỏi của giới truyền thông, ông nhấn mạnh, Venezuela và Đài Loan không phải cùng một vấn đề và không thể đem ra so sánh.

Theo ông, con đường “thống nhất” giữa hai bờ eo biển Đài Loan không phụ thuộc vào những gì người khác làm, mà phụ thuộc vào phán đoán và lợi ích cốt lõi của chính Trung Quốc, để xác định trong trường hợp nào việc thống nhất là phương án tốt nhất.

Ông nhấn mạnh: “Chúng ta cũng không nên ảo tưởng, bởi không hẳn những gì người khác làm sẽ cải thiện điều kiện của chúng ta. Tuy nhiên, chỉ cần chúng ta làm tốt công việc của mình, có sức mạnh, quyết tâm và ý chí, sẽ có thể đạt được mục tiêu của mình, bất kể người khác làm gì”.

Việc Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Maduro đã gây ra tranh luận cả trong và ngoài Trung Quốc đại lục liên quan đến việc Bắc Kinh giải quyết vấn đề Đài Loan.

Tổng thống Mỹ Donald Trump từng phát biểu, không thể xem việc Mỹ hành động quân sự với Venezuela là tạo tiền lệ cho Trung Quốc hành động tương tự với Đài Loan và việc giải quyết vấn đề này “hoàn toàn phụ thuộc” vào quyết định của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.