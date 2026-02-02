Cuba sẵn sàng duy trì đối thoại tôn trọng và có đi có lại với Mỹ

Bộ Ngoại giao Cuba khẳng định nước này kiên quyết lên án chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức và biểu hiện, đồng thời tái khẳng định cam kết hợp tác với Mỹ và các quốc gia khác để tăng cường an ninh khu vực và quốc tế.

Ngày 1/2, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Cuba khẳng định duy trì chính sách không khoan nhượng đối với việc tài trợ khủng bố và rửa tiền, và cam kết ngăn chặn, phát hiện và chống lại các hoạt động tài chính bất hợp pháp, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế.

Mọi tương tác trong quá khứ liên quan đến các cá nhân, sau đó bị coi là khủng bố chỉ xảy ra trong bối cảnh nhân đạo hạn chế, gắn liền với các tiến trình hòa bình được quốc tế công nhận, theo yêu cầu của chính phủ các nước đó và một cách hoàn toàn minh bạch.

Cuba không cho phép các căn cứ quân sự hoặc tình báo nước ngoài đặt tại Cuba và bác bỏ việc bị coi là mối đe dọa đối với an ninh của Mỹ. Cuba cũng không ủng hộ bất kỳ hoạt động thù địch nào chống lại Mỹ, cũng như sẽ không cho phép lãnh thổ của mình được sử dụng chống lại bất kỳ quốc gia nào khác.

Ngược lại, Cuba sẵn sàng khôi phục và mở rộng hợp tác song phương với Mỹ để giải quyết các mối đe dọa xuyên quốc gia chung, mà không bao giờ từ bỏ việc bảo vệ chủ quyền và độc lập của mình.

Cuba đề xuất nối lại hợp tác kỹ thuật với Mỹ trong các lĩnh vực bao gồm chống khủng bố, phòng chống rửa tiền, chống buôn bán ma túy, an ninh mạng, buôn người và tội phạm tài chính, và sẽ tiếp tục tăng cường khuôn khổ pháp lý để hỗ trợ những nỗ lực này, nhận thức rằng khi có thiện chí từ cả hai phía, tiến bộ đã đạt được trong các lĩnh vực này.

Tuyên bố nêu rõ rằng người dân Cuba và người dân Mỹ đều được hưởng lợi từ sự tham gia mang tính xây dựng, hợp tác trong khuôn khổ pháp luật và chung sống hòa bình. Cuba tái khẳng định sự sẵn sàng duy trì đối thoại tôn trọng và có đi có lại, hướng tới kết quả cụ thể, với chính phủ Mỹ, dựa trên lợi ích chung và luật pháp quốc tế.