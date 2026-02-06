Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cuba cập nhật kế hoạch chuyển đổi sang chế độ thiết quân luật

  • Thứ sáu, 6/2/2026 08:02 (GMT+7)
Chính phủ Cuba đã cập nhật kế hoạch chuyển đổi đất nước sang thiết quân luật trong trường hợp có thể xảy ra xâm lược từ bên ngoài, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez cho biết hôm 6/2.

Chủ tịch Cuba Diaz-Canel. Ảnh: Prensa Latina.

Chủ tịch Cuba Diaz-Canel phát biểu trong một cuộc họp báo: "Thứ Bảy tuần này, Hội đồng Quốc phòng đã họp để phân tích và phê duyệt các kế hoạch và biện pháp chuyển đổi sang thiết quân luật như một phần trong công tác chuẩn bị của đất nước trong khuôn khổ khái niệm chiến lược về chiến tranh nhân dân”.

Chính phủ Cuba đã cập nhật tất cả các kế hoạch đẩy lùi sự xâm lược, liên quan đến các cơ quan làm việc của Hội đồng Quốc phòng, ông Canel cho biết, đồng thời nói thêm rằng các kế hoạch này đã được cập nhật và làm rõ dựa trên "kinh nghiệm thu được từ các cuộc xung đột quốc tế gần đây".

Chủ tịch Diaz-Canel giải thích rằng việc công bố thông tin về cuộc họp của Hội đồng Quốc phòng không có nghĩa là Cuba đã ban bố thiết quân luật. "Chúng tôi đang chuẩn bị trong trường hợp cần thiết phải chuyển sang tình trạng chiến tranh", Chủ tịch Cuba nói.

