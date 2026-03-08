Giá vàng tuần tới sẽ ra sao?

Giá vàng được dự báo có thể tiếp tục rung lắc trong tuần tới khi nhà đầu tư theo dõi dữ liệu kinh tế Mỹ và diễn biến căng thẳng tại Trung Đông.

Trong dài hạn, giá vàng thế giới được dự báo vẫn còn tăng mạnh. Ảnh: Bloomberg.

Giá kim loại quý đã trải qua những biến động mạnh trong tuần qua sau các cuộc tấn công phối hợp của Mỹ và Israel vào Iran, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột mới tại Trung Đông. Giá vàng có thời điểm vọt lên trên 5.400 USD /ounce vào đầu tuần, trước khi nhanh chóng điều chỉnh do thị trường đánh giá lại các tác động tiềm tàng từ căng thẳng địa chính trị.

Giá vàng biến động mạnh sau căng thẳng Trung Đông

Ngay sau khi xung đột bùng phát, giá vàng giao ngay leo lên mức 5.348 USD /ounce và tiếp tục tăng mạnh, đạt đỉnh gần 5.420 USD /ounce vào khoảng 3h15 sáng thứ Hai.

Tuy nhiên, nỗ lực nhằm vượt mốc 5.400 USD /ounce vào cuối đêm thứ Hai không thành công, khiến giá vàng lao dốc mạnh. Kim loại quý giảm xuống dưới 5.040 USD /ounce chỉ 15 phút sau khi thị trường Bắc Mỹ mở cửa vào sáng thứ Ba.

Sau đợt giảm sâu, thị trường vàng dần ổn định và bước vào giai đoạn tích lũy. Từ mức đáy, giá vàng bật tăng trở lại nhưng nhanh chóng điều chỉnh xuống khoảng 5.070 USD /ounce vào trưa thứ Ba, mức được duy trì như vùng hỗ trợ trong các phiên sau đó.

Trong phần lớn thời gian còn lại của tuần, giá vàng dao động trong biên độ khoảng 100 USD , chủ yếu giữa 5.070- 5.170 USD /ounce, thỉnh thoảng xuất hiện các nhịp tăng ngắn để kiểm tra ngưỡng kháng cự 5.200 USD .

Bất chấp đồng USD, giá dầu và nhiều thị trường tài chính khác liên tục biến động theo các thông tin mới từ Trung Đông thì giá vàng chủ yếu vẫn đi ngang do giới đầu tư chưa xác định rõ tác động trung hạn của cuộc xung đột. Kết thúc phiên giao dịch thứ Sáu, giá vàng giao ngay đứng ở mức 5.172 USD /ounce.

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy giới phân tích Phố Wall vẫn chưa đạt được sự đồng thuận về xu hướng ngắn hạn, trong khi tâm lý lạc quan của nhà đầu tư đã giảm về mức trung bình.

Có 18 nhà phân tích tham gia khảo sát thì 9 chuyên gia (chiếm 50%) dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới. 4 nhà phân tích (chiếm 22%) cho rằng giá có thể giảm, trong khi 5 người còn lại (chiếm 28%) nhận định thị trường sẽ đi ngang.

Ở chiều ngược lại, 340 nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia khảo sát thì có 11 người (chiếm 62%) dự báo giá vàng tăng trong tuần sau, 56 người (chiếm 16%) cho rằng kim loại quý sẽ giảm, trong khi 73 người (chiếm 22%) kỳ vọng thị trường sẽ tiếp tục đi ngang.

DỰ BÁO GIÁ VÀNG THẾ GIỚI VÀO TUẦN TỚI Nguồn: Kitco News. Nhãn Tăng giá Không thay đổi Giảm giá Chuyên gia Phố Wall % 50 28 22 Nhà đầu tư nhỏ lẻ

62 22 16

Trong tuần tới, lịch công bố dữ liệu kinh tế Mỹ được đánh giá khá dày đặc. Sáng thứ Ba công bố số liệu doanh số bán nhà hiện có trong tháng 2. Tiếp đó, báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2 sẽ được công bố vào thứ Tư.

Sang thứ Năm, thị trường sẽ theo dõi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần, cùng dữ liệu về số nhà khởi công và được cấp giấy phép xây dựng trong tháng 1.

Đến sáng thứ Sáu, loạt dữ liệu quan trọng tiếp theo sẽ được công bố, bao gồm đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền, chỉ số PCE lõi và số lượng việc làm trống tháng 1 theo khảo sát JOLTS, cùng khảo sát sơ bộ về tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan trong tháng 3.

Dữ liệu kinh tế Mỹ và biến động của đồng USD tiếp tục chi phối vàng

Dự báo về giá vàng trong ngắn hạn, Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, cho rằng căng thẳng tại Trung Đông chưa chắc hỗ trợ giá vàng. Theo ông, giá vàng giao ngay giảm gần 4% trong tuần qua, chấm dứt chuỗi tăng kéo dài 4 tuần và đánh dấu mức giảm mạnh nhất kể từ đầu tháng 1.

Ông nhận định lãi suất toàn cầu có xu hướng tăng khi lạm phát do giá dầu leo thang lấn át tác động suy yếu nhu cầu. Điều này khiến thị trường điều chỉnh kỳ vọng về lộ trình nới lỏng tiền tệ của các ngân hàng trung ương lớn như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Ngân hàng Anh (BoE) hay Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).

Trong bối cảnh đó, nếu giá vàng tiếp tục mất mốc 5.000 USD /ounce, kim loại quý có thể lùi về vùng 4.850 USD khi các vị thế mua bị cắt giảm.

Jesse Colombo - nhà phân tích và người sáng lập BubbleBubble Report - cho rằng diễn biến hiện tại chỉ là giai đoạn điều chỉnh sau đợt tăng mạnh từ tháng 12 đến tháng 1. Sự dao động gần đây là một quá trình “hạ nhiệt lành mạnh”, bởi thị trường không thể tăng liên tục trong thời gian dài.

Colombo cho biết dù giá vàng có những nhịp điều chỉnh, xu hướng dài hạn vẫn đang tích cực. Các nhịp giảm hiện tại có thể chỉ mang tính tạm thời và tạo cơ hội mua vào khi giá điều chỉnh.

Ông cho rằng chỉ số USD Index thực tế vẫn dao động trong vùng tích lũy rộng 96-100 điểm kể từ tháng 4 năm ngoái. Nếu chỉ số này vượt mốc 100 điểm, đồng USD có thể bước vào xu hướng tăng mới; ngược lại, nếu giảm dưới 96 điểm, xu hướng suy yếu có thể rõ ràng hơn.

Cùng quan điểm thận trọng, Alex Kuptsikevich, nhà phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, nhận định giá vàng có thể tiếp tục suy yếu. Theo ông, dù nhu cầu tài sản trú ẩn an toàn gia tăng, thị trường vẫn chịu áp lực từ nguồn cung lớn, đồng USD mạnh lên và việc nhà đầu tư chốt lời sau giai đoạn tăng mạnh trước đó.

Kuptsikevich cho biết trong bối cảnh hiện nay, giá có thể quay về khu vực khoảng 4.900 USD /ounce và thậm chí giảm sâu hơn nếu áp lực bán gia tăng.

Còn các nhà phân tích của CPM Group đưa ra khuyến nghị mua với vàng, mục tiêu giá ban đầu khoảng 5.400 USD /ounce. Theo nhóm chuyên gia này, căng thẳng địa chính trị và những bất ổn toàn cầu có thể tiếp tục hỗ trợ kim loại quý duy trì ở mức giá cao tuần tới.