Giá vé máy bay Tết cao 'kịch trần', nhiều chặng cháy vé

Dù các hãng liên tục tăng chuyến, giá vé máy bay dịp Tết sắp tới vẫn tiếp tục neo cao với nhiều chặng đã "cháy vé".

Giá vé máy bay không có dấu hiệu "hạ nhiệt" trước Tết. Ảnh: Phương Lâm.

Chị Mỹ Lệ - chủ một đại lý vé máy bay tại TP.HCM đang "xoay như chong chóng" vì chưa đầy 1 tháng nữa là tới Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo chị, nhiều khách hàng kỳ vọng giá vé sẽ "dễ thở" hơn khi các hãng liên tục tăng chuyến bay nhưng thực tế, giá vé vẫn neo cao và khan hiếm khung giờ bay thuận tiện.

"Cháy vé" nhiều chặng

Khảo sát trong giai đoạn ngày 13-15/2 (26-28 tháng Chạp) đến ngày 20-22/2 (mùng 4-5 tháng Giêng), chặng bay TP.HCM - Hà Nội đang có giá khứ hồi khoảng 6,9-7,3 triệu đồng. Đáng chú ý, giá vé không có sự chênh lệch nhiều giữa các hãng bay mà phụ thuộc vào khung giờ bay đẹp trong ngày hay phải bay sáng sớm và đêm muộn.

Chặng TP.HCM tới Vinh hay Thanh Hóa tiếp tục neo cao, vượt mức 9,2 triệu đồng/vé khứ hồi bay vào các khung giờ đêm. Dù vậy, nhiều ngày đã sớm cháy vé nên khách hàng buộc phải đổi phương án di chuyển.

Chặng TP.HCM - Huế cũng ghi nhận tình trạng "cháy vé" ở các khung giờ đẹp, thuận tiện đi lại và cả các chuyến bay sáng sớm hay đêm khuya. Tương tự, chặng TP.HCM - Đồng Hới cũng đã hết sạch vé phổ thông lẫn thương gia ở các chuyến bay thẳng.

Giá vé khứ hồi chặng TP.HCM - Vinh lên đến 9,2 triệu đồng.

Trong khi đó, giá vé chặng TP.HCM - Đà Nẵng đang neo ở mức 6,9-7,6 triệu đồng ở tất cả các hãng.

Ngọc Ánh (23 tuổi, phường Thủ Đức) cho biết mình đang "ngồi trên đống lửa" vì giá vé máy bay Tết. Cô không đặt vé sớm mà mong chờ giá vé sẽ hạ nhiệt trong giai đoạn cận Tết, trùng với lúc thường Tết về tay mới đặt vé. Tuy nhiên hiện tại, giá vé vẫn tăng cao nên Ngọc Ánh đổi phương án di chuyển sang xe khách.

"Tôi mới ra trường đi làm được một năm nên phải chi tiêu tằn tiện. Giá vé máy bay về Đà Nẵng giờ đã ngốn gần hết 1 tháng lương", cô nói thêm.

Sau ngày mùng 1 Tết (17/2) đến mùng 6 Tết (22/2), các gia đình muốn du xuân cũng khó mua được vé từ TP.HCM đến các địa điểm du lịch như Nha Trang, Đà Lạt, Phú Quốc.

Cụ thể, chặng TP.HCM - Nha Trang chỉ còn vé khứ hồi của Vietjet ở mức 6 triệu đồng. Chặng TP.HCM - Đà Lạt tăng cao ở mức 6,3-7,4 triệu đồng. Chặng TP.HCM - Phú Quốc tương đối "dễ thở" ở mức 3,5-3.8 triệu đồng nhờ có nhiều hãng bay khai thác.

Các hãng bay bổ sung gần 100.000 chỗ

Trong giai đoạn cao điểm, các hãng bay đều nỗ lực tăng tải để phục vụ nhu cầu đi lại, di chuyển của người dân.

Ngày 14/1, Vietnam Airlines công bố mở bán thêm 60.000 chỗ với gần 300 chuyến bay, tập trung trong giai đoạn cao điểm từ 9/2 đến 3/3 (tức từ 22 tháng chạp đến rằm tháng Giêng).

Các đường bay được tăng tải trong đợt này chủ yếu xuất phát từ TP.HCM, bao gồm: TP.HCM đi Hà Nội, Vinh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Huế, Chu Lai, Buôn Ma Thuột, Pleiku, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Phú Quốc.

Bên cạnh đó, hãng cũng mở bán thêm 4 đường bay xuất phát từ Hải Phòng gồm: Hải Phòng - Nha Trang, Cần Thơ, Buôn Ma Thuột và Phú Quốc.

Các hãng bay liên tục tăng tải để phục vụ cao điểm Tết. Ảnh: H.S.

Ngày 16/1, Vietjet cũng thông báo triển khai mở bán thêm 390.000 chỗ, tương đương gần 1.800 chuyến bay bổ sung trong giai đoạn cao điểm từ 2/2 đến 3/3 (tức từ 15 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến 15 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Các chuyến bay tăng cường tập trung vào những đường bay có nhu cầu cao, kết nối TP.HCM với Hà Nội, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Vinh, Chu Lai, Hải Phòng, Huế, Quy Nhơn, Đồng Hới trước tết và các chặng bay chiều ngược lại sau Tết.

Bên cạnh các đường bay hiện hữu, từ ngày 1/2, Vietravel Airlines sẽ mở đường bay TP.HCM - Vinh, đánh dấu đường bay đầu tiên của hãng kết nối khu vực Bắc Trung Bộ. Đường bay này được khai thác với tần suất cao trong dịp Tết, đạt 3 chuyến mỗi ngày cả hai chiều.

Trong giai đoạn cao điểm Tết, hãng dự kiến khai thác 6-8 chuyến mỗi ngày trên đường TP.HCM - Hà Nội, 3 chuyến mỗi ngày trên các đường TP.HCM - Đà Nẵng và TP.HCM - Vinh, 2 chuyến mỗi ngày trên đường TP.HCM - Quy Nhơn.

Cùng với đó, Vietravel Airlines tiếp tục duy trì các đường bay du lịch trọng điểm từ TP.HCM đi Bangkok, Phú Quốc và đường Hà Nội - Đà Nẵng, đồng thời sẵn sàng tăng cường các chuyến bay đêm khi điều kiện khai thác cho phép nhằm bổ sung tải cung ứng trong cao điểm.