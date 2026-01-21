'Cháy' vé tàu xe nhiều chặng từ TP.HCM

Vé tàu xe Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang là sự quan tâm đặc biệt khi người lao động được nghỉ liên tục 9 ngày, khiến nhu cầu vận tải từ TP.HCM tăng cao...

Nhiều người ra bến xe tìm mua vé Tết Nguyên đán nhưng đa số vé trong các ngày cao điểm Tết đã hết.

Vé tàu xe cao điểm Tết đã hết

Rút kinh nghiệm từ các năm trước, năm nay, anh Bùi Văn Quang, nhân viên một ngân hàng tại TP.HCM đã lên kế hoạch về quê từ rất sớm và tìm hiểu thông tin, săn đón vé tàu, vé xe. Anh cho biết, sau khi tham khảo thấy giá vé tàu và vé máy bay khá cao nên anh quyết định đi xe khách. Nhờ có sự chủ động nên khi xe Phương Trang mở bán vé Tết, anh đã mua được cho mình tấm vé khứ hồi chặng TP.HCM - Quảng Ngãi.

"Vào ngày Phương Trang mở bán vé thì mình đăng kí mua trên app luôn. Mình mua được vé TP.HCM đi Quảng Ngãi ngày 25 tháng Chạp với mức giá 610.000 đồng và cả vé đi vô Sài Gòn ngày 7 Tết với giá 490.000 đồng", anh Quang cho biết.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể tìm được vé như ý muốn. Cả nhà anh Trịnh Quân gồm 4 người có kế hoạch về quê ăn Tết tại Thanh Hóa nhưng vẫn chưa có được vé đúng như nhu cầu. Anh cho biết khi tàu hỏa mở bán thì chưa có kế hoạch nghỉ Tết nên chưa dám mua trước. Khi lên kế hoạch nghỉ Tết thì vé tàu không còn, kể cả tìm mua vé theo chặng dài hơn. Anh cũng đang tìm hiểu một số nhà xe để tìm vé cho cả nhà...

"Cả nhà cùng về nên cũng khó tìm được vé. Em vẫn đang nhờ một số kênh để tìm vé tàu hoặc vé xe giường nằm. Nếu không có vé thích hợp có khi cả nhà đành ở lại", anh Quân nói.

Trường hợp như anh Quân tương đối nhiều. Những ngày này, vẫn có một số người tìm đến các bến xe để tìm mua vé dịp Tết Nguyên đán về các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên. Tuy nhiên, kết quả chung thường là không thể tìm cho mình tấm vé ưng ý khi phần lớn vé chặng TP.HCM đi các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa… đều đã hết vé ở cao điểm từ 20 tới 28 tháng Chạp.

Chúng tôi lên trang web đặt vé của Phương Trang tìm vé chặng TP.HCM - Quảng Ngãi thì khoảng thời gian từ 20 đến 29 tháng Chạp không còn vé; ngày 19 tháng Chạp chỉ còn đúng 3 vé xe. Tương tự là chặng từ Thành phố đi Đà Nẵng, Huế, Bình Định... cũng hết sạch vé trong 10 ngày, từ 20 tới 29 tháng Chạp.

Theo đại diện hãng xe Phương Trang, dịp Tết Nguyên đán 2026 sẽ cung ứng khoảng 200.000 vé xe với mức giá tăng không quá 20% so với ngày thường. Với mức tăng giá thấp hơn so với các hãng xe khác (tối đa 60%) nên không khó hiểu khi vé của hãng xe này thường xuyên hết sớm.

Tương tự, xe Chín Nghĩa chặng TP.HCM - Quảng Ngãi cũng chỉ còn ít vé ở giai đoạn cao điểm. Giá vé dao động từ hơn 750.000 tới 1.430.000 đồng tùy theo loại ghế ngồi hay giường nằm…

Theo Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt, đến nay, ngành đường sắt đã bán 227.000 vé tàu dịp Tết Nguyên đán. Hiện vé tàu tuyến phía Nam chạy trong ngày cao điểm chiều xuất phát từ ga Sài Gòn trong thời gian từ 20 tới 27 tháng Chạp (7-14/2) và chiều về ga Sài Gòn từ mùng 4 đến mùng 7 tháng Giêng đã bán hết vé.

Ngành đường sắt đã bán 227.000 vé tàu dịp Tết Nguyên đán 2026.

Đường sắt tăng cường tàu khu đoạn trong dịp Tết

Trong đợt cao điểm phục vụ Tết Bính Ngọ 2026 từ 16 tháng Chạp đến ngày 20 tháng Giêng, ngành đường sắt sử dụng gần 800 toa xe khách để lập 62 đoàn tàu phục vụ hành khách, trong đó có 55 đoàn trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM, 3 đoàn tàu tuyến Hà Nội - Hải Phòng, 3 đoàn tàu tuyến Hà Nội - Lào Cai, 1 đoàn tàu tuyến Hà Nội - Từ Sơn.

Trên tuyến Hà Nội - TP.HCM, Công ty tổ chức chạy hơn 900 chuyến tàu trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, cung ứng khoảng 384.000 chỗ đi suốt. So với Tết 2025, số chuyến tàu và số chỗ tăng 7% (do giai đoạn Tết 2026 tăng 4 ngày); đồng thời các toa xe chạy tàu du lịch cao cấp SE61/62 vẫn sử dụng trong cả đợt vận tải Tết.

Trong những ngày nghỉ Tết từ ngày 27 tháng Chạp đến mùng 6 Tết, ngành đường sắt tổ chức chạy thêm các chuyến tàu khu đoạn chặng ga Sài Gòn đi Nha Trang, Đà Nẵng hay Hà Nội đi Vinh, Đà Nẵng…để phục vụ nhu cầu du xuân với khoảng 9.700 vé tàu.

Ông Đào Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt cho biết, giá vé năm nay tăng bình quân 5% - 10% do chi phí nguyên, nhiên liệu đầu vào tăng giá và Công ty hoán cải, cải tạo hơn 100 toa xe để phục vụ hành khách đi lại trong dịp Tết.

Ông Đào Anh Tuấn lưu ý, hành khách chỉ mua vé tàu qua các kênh chính thức của ngành hoặc trực tiếp tại các nhà ga, qua ứng dụng ví điện tử… Hành khách cần chủ động sắp xếp thời gian, đến ga sớm để tránh nhỡ tàu, đặc biệt là chuẩn bị giấy tờ tùy thân để lên tàu.

"Ngành đường sắt sẽ tổ chức kiểm soát vé tàu và giấy tờ tùy thân của hành khách tại cửa vào ga và cửa toa tàu. Hành khách có thông tin cá nhân trùng khớp với thông tin trên vé tàu mới được vào ga đi tàu", ông Đào Anh Tuấn nói.

Tăng cường kiểm giá vé, đảm bảo an ninh trật tự

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, giá vé xe sẽ tăng 40 - 60% tùy theo khu vực và thời gian nhằm bù đắp chi phí xe chạy rỗng. Các hãng xe chạy tuyến cố định phải thực hiện kê khai giá vé gửi về cơ quan chức năng và thông báo đến bến xe 2 đầu bến.

Trước tình trạng thời gian qua một số hãng xe tổ chức bán vé với mức tăng cao hơn 60%, thậm chí là cao gấp đôi, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, trong dịp Tết này, ngành chức năng tập trung công tác kiểm tra, giám sát trực tiếp việc niêm yết và bán vé tại các quầy vé trong các bến; yêu cầu các đơn vị vận tải đảm bảo kê khai và niêm yết, bán đúng giá vé quy định và xử lý nghiêm các vi phạm.

"Sở Xây dựng TP đã đề nghị các địa phương phối hợp chỉ đạo các đơn vị vận tải thuộc quản lý của mình, đặc biệt là các tuyến đi/đến TP.HCM thực hiện nghiêm quy định về giá cước; kịp thời kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý các hành vi không niêm yết giá hoặc thực hiện không đúng nội dung đã niêm yết", ông Đỗ Diệp Gia Hợp, Phó Trưởng phòng Bảo trì và Khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng TP.HCM) cho biết.

Ngành chức năng cũng khuyến cáo người dân khi gặp các trường hợp kinh doanh vận tải cố tình vi phạm về giá vé, cưỡng ép hành khách sử dụng dịch vụ ngoài ý muốn, đe dọa, xúc phạm... có thể phản ánh qua Cổng thông tin 1022 bằng các phương thức như gọi điện đến số 1022, ứng dụng Mobile app, cổng thông tin điện tử hoặc mạng xã hội của Tổng đài 1022.