Cục Thuế yêu cầu luân chuyển cán bộ thuế nhà đất, vàng bạc

Cục Thuế yêu cầu các địa phương rà soát, điều động công chức tại bộ phận trước bạ nhà đất và quản lý thuế vàng bạc, hoàn thành trước 28/2 nhằm phòng ngừa tham nhũng.

Cục Thuế yêu cầu rà soát, điều động công chức tại bộ phận trước bạ nhà đất và quản lý thuế vàng bạc, nhằm phòng ngừa tham nhũng. Ảnh: Chí Hùng.

Cục Thuế vừa ban hành Công văn số 981, yêu cầu các Thuế tỉnh, thành phố tăng cường bố trí, sắp xếp và điều động công chức tại bộ phận trước bạ nhà đất và bộ phận quản lý người nộp thuế trong lĩnh vực kinh doanh vàng bạc.

Mục tiêu là nâng cao hiệu quả sử dụng nhân sự, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đồng thời thực hiện tốt công tác điều động, chuyển đổi vị trí công tác như biện pháp quan trọng để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Theo công văn, thời gian qua, Cục Thuế đã nhiều lần chỉ đạo về nội dung này và các địa phương cơ bản đã triển khai nghiêm túc, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý công chức và phòng ngừa vi phạm.

Tuy nhiên, qua công tác quản lý cho thấy bộ phận trước bạ nhà đất, quản lý người nộp thuế lĩnh vực kinh doanh vàng bạc đang là những điểm nóng, tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy cơ trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Vì vậy, Cục Thuế yêu cầu các Thuế tỉnh, thành phố tiếp tục rà soát, thực hiện nghiêm các chỉ đạo trước đó; đồng thời tập trung sắp xếp lại nhân sự, kết hợp điều động và chuyển đổi vị trí công tác tại hai bộ phận nêu trên.

Cụ thể, đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, các Thuế tỉnh, thành phố phải rà soát và triển khai ngay việc điều động, chuyển đổi vị trí, phân công lại nhiệm vụ đối với toàn bộ công chức đang làm việc tại bộ phận trước bạ nhà đất và bộ phận quản lý người nộp thuế lĩnh vực vàng bạc sang lĩnh vực, bộ phận khác.

Trường hợp ngoại lệ là những công chức mới được bố trí từ ngày 1/7/2025 đến nay và trong thời gian công tác không có khuyết điểm, vi phạm, không phát sinh đơn thư tố cáo, phản ánh, không có dấu hiệu rủi ro, nguy cơ phát sinh tiêu cực, hiện vẫn đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Nguồn nhân sự thay thế được ưu tiên lựa chọn từ những công chức có năng lực chuyên môn; phẩm chất đạo đức tốt; khả năng sử dụng công nghệ, khai thác ứng dụng; đáp ứng ngay được yêu cầu khi nhận nhiệm vụ.

Đối với công chức lãnh đạo phụ trách các bộ phận này, nếu qua rà soát cho thấy đã phụ trách quá thời gian theo quy định, hoặc phát sinh khuyết điểm, vi phạm, đơn thư tố cáo, phản ánh trong quá trình phụ trách, thì xem xét chuyển đổi lĩnh vực hoặc địa bàn công tác theo quy định.

Cục Thuế yêu cầu Trưởng Thuế các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm trước Cục Thuế về việc chỉ đạo, tổ chức triển khai công tác sắp xếp, điều động nhân sự tại hai bộ phận nêu trên đúng quy định và thẩm quyền. Việc triển khai phải hoàn thành trước ngày 28/2.

Song song với đó, trong quá trình triển khai nhiệm vụ, thủ trưởng cơ quan thuế các cấp cần cần thường xuyên tăng cường kỷ cương, kỷ luật; đẩy mạnh kiểm tra nội bộ, xử lý nghiêm các trường hợp người nộp thuế và công chức vi phạm theo quy định.