Giá vàng trong nước bất ngờ lên 181 triệu đồng/lượng

|
Giá vàng miếng SJC tăng trở lại mốc 181 triệu đồng/lượng. Ảnh: Duy Hiệu.
Trong phiên giao dịch ngày 27 Tết Âm lịch (14/2), giá vàng trong nước bất ngờ vọt tăng mạnh. Cụ thể, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) hiện neo giá vàng miếng ở mức 178 - 181 triệu đồng/lượng (mua - bán). Mức này đã tăng tới 2 triệu đồng ở chiều mua và bán so với phiên liền trước.
Xu hướng tăng giá cho sản phẩm vàng miếng cũng đang được các doanh nghiệp lớn khác là CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… áp dụng, qua đó kéo giá bán lên ngang bằng với SJC.
Trong suốt một tuần qua, giá vàng miếng liên tục biến động tăng - giảm chạy quanh ngưỡng 181 triệu đồng/lượng. Trên biểu đồ giá hàng ngày, trong 7 ngày qua, vàng miếng đã tăng gần 5 triệu đồng mỗi lượng.
|VÀNG MIẾNG SJC TĂNG MẠNH TRỞ LẠI
|Nguồn: SJC.
|Nhãn
|26/11/2025
|27/11
|28/11
|29/11
|30/11
|1/12
|2/12
|3/12
|4/12
|5/12
|6/12
|7/12
|8/12
|9/12
|10/12
|11/12
|12/12
|13/12
|14/12
|15/12
|16/12
|17/12
|18/12
|19/12
|20/12
|21/12
|22/12
|23/12
|24/12
|25/12
|26/12
|27/12
|28/12
|29/12
|30/12
|31/12
|1/1/2026
|2/1
|3/1
|4/1
|5/1
|6/1
|7/1
|8/1
|9/1
|10/1
|11/1
|12/1
|13/1
|14/1
|15/1
|16/1
|17/1
|18/1
|19/1
|20/1
|21/1
|22/1
|23/1
|24/1
|25/1
|26/1
|27/1
|28/1
|29/1
|30/1
|31/1
|1/2
|2/2
|3/2
|4/2
|5/2
|6/2
|7/2
|8/2
|9/2
|10/2
|11/2
|12/2
|13/2
|14/2
|Giá mua
|triệu đồng/lượng
|150.9
|151.4
|152.2
|152.9
|152.9
|153.2
|152.5
|152.5
|151.8
|152.9
|152.2
|152.2
|152.5
|151.7
|152.7
|153.1
|153.6
|154.3
|154.3
|155.2
|153.6
|154.2
|154.4
|154.4
|154.6
|154.6
|155.5
|157
|157.2
|156.8
|157.2
|157.7
|157.7
|156
|152.7
|150.8
|150.8
|150.8
|150.8
|150.8
|155.1
|156
|156.1
|155.2
|156.3
|157.8
|157.8
|160
|160
|160.8
|160.8
|160.8
|160.8
|160.8
|163
|164.1
|168.5
|167
|170.2
|172.3
|172.3
|175
|175.3
|181.7
|186.6
|178
|169
|169
|163
|173.5
|177.2
|174.2
|173.5
|176.3
|176.3
|177.4
|178
|178
|178
|176
|178
|Giá bán
|152.9
|153.4
|154.2
|154.9
|154.9
|155.2
|154.5
|154.5
|153.8
|154.9
|154.2
|154.2
|153.5
|153.7
|154.7
|155.1
|155.6
|156.3
|156.3
|157.2
|156.6
|156.2
|156.4
|156.4
|156.6
|156.6
|157.5
|159
|159.2
|158.8
|159.2
|159.7
|159.7
|158
|154.7
|152.8
|152.8
|152.8
|152.8
|152.8
|157.1
|158
|158.1
|157.2
|158.3
|159.8
|159.8
|162
|162
|162.8
|162.8
|162.8
|162.8
|162.8
|165
|166.1
|170.5
|159
|172.2
|174.3
|174.3
|177
|177.3
|184.2
|189.6
|181
|172
|172
|166
|176.5
|180.2
|177.2
|176.5
|179.3
|179.3
|180.4
|181
|181
|181
|179
|181
Với sản phẩm vàng nhẫn, biến động tăng cũng diễn ra trong phiên giao dịch sáng nay. Vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ của SJC đã tăng 2 triệu đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện giao dịch quanh mức 177,5 - 180,5 triệu đồng/lượng.
Các doanh nghiệp lớn cũng tăng giá vàng nhẫn thêm khoảng 2 triệu đồng mỗi lượng trong phiên giao dịch sáng nay. Sau điều chỉnh, DOJI neo giá vàng nhẫn tại 177,5 - 180,5 triệu/lượng; Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng neo quanh mức 178 - 181 triệu/lượng; trong khi Mi Hồng giao dịch quanh 178,3 - 181 triệu đồng/lượng.
Diễn biến tăng mạnh của giá vàng trong nước chủ yếu chịu ảnh hưởng từ diễn biến tăng trên thị trường quốc tế. Trong đó, giá vàng thế giới vừa có cú nhảy hơn 120 USD (+2,45%) lên thẳng mốc 5.041 USD/ounce.
Quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí) giá vàng thế giới đang vào khoảng 159 triệu đồng/lượng. Mức giá này thấp hơn vàng trong nước khoảng 21 triệu đồng/lượng.
