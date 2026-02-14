Giá vàng thế giới phục hồi trong bối cảnh dữ liệu lạm phát Mỹ thấp hơn dự kiến, khiến giới đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Chốt phiên giao dịch 13/2 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới phục hồi và tăng lên 5.041,2 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Chốt phiên giao dịch 13/2 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay tăng 120,5 USD lên 5.041,2 USD /ounce và có lúc vượt 5.045 USD /ounce. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 4 tại Mỹ cũng chốt phiên tăng khoảng 2% lên 5.046,30 USD /ounce.

Trong phiên, dưới áp lực chốt lời của nhà đầu tư, kim loại quý đã rơi thủng mốc 4.940 USD /ounce nhưng sau đó nhanh chóng phục hồi trở về vùng giá trên 5.000 USD /ounce, tức nhích thêm gần 2,5% từ vùng đáy. Trước đó, giá vàng đã giảm khoảng 3% trong phiên 12/2, xuống mức thấp nhất trong gần một tuần.

Ông Tai Wong, một nhà giao dịch kim loại độc lập, cho biết vàng, và đặc biệt là bạc, đang hưởng lợi khi chỉ số CPI tháng 1 tăng thấp hơn dự kiến, giúp xoa dịu những lo ngại của giới đầu tư, theo Reuters.

Theo Bộ Lao động Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tăng 0,2% trong tháng 1, thấp hơn mức dự báo 0,3% của các nhà kinh tế, sau khi tăng đến 0,3% trong tháng 12/2025. Dữ liệu do LSEG tổng hợp cho thấy thị trường hiện kỳ vọng tổng mức cắt giảm lãi suất của Fed khoảng 63 điểm cơ bản trong năm nay, với lần cắt giảm đầu tiên được dự báo vào tháng 7.

Trong khi đó, số liệu công bố hôm 11/2 cho thấy Mỹ đã tạo thêm 130.000 việc làm trong tháng 1, cao hơn ước tính 70.000 của các nhà kinh tế.

Các nhà phân tích của ANZ đã nâng dự báo giá vàng quý II lên 5.800 USD /ounce từ mức 5.400 USD /ounce do vàng vẫn là một tài sản phòng hộ có sức hấp dẫn trên thị trường. Đồng thời, chuyên gia lưu ý rằng bạc, dù vẫn được hỗ trợ bởi nhu cầu đầu tư mạnh, có thể chứng kiến đà suy yếu khi người mua công nghiệp dè dặt trước mức giá cao.

Đối với các kim loại khác, giá bạc giao ngay tăng 3,4% lên 77,7 USD /ounce, sau khi giảm 11% trong phiên trước đó. Tuy nhiên, kim loại này vẫn đang hướng tới mức giảm 0,3% trong tuần. Ngoài ra, giá bạch kim giao ngay tăng 3,8% lên 2.075,93 USD /ounce và palladium tăng 3,6% lên 1.674,5 USD /ounce.