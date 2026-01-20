Thủ tướng làm Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện cơ chế đặc thù cho TP.HCM

Thủ tướng vừa ký quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội liên quan đến thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM. Ảnh: VGP.

Theo quyết định, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Phó trưởng ban Thường trực là Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang; Phó trưởng ban là Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng.

Các thành viên Ban Chỉ đạo bao gồm: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được; Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng; Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long; Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành và Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng.

Ban Chỉ đạo là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Thủ tướng nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM và Nghị quyết số 260/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15.

Cụ thể, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Thủ tướng đôn đốc các bộ, ngành và cơ quan liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết số 98 và Nghị quyết số 260; nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Thủ tướng các định hướng, giải pháp nhằm tháo gỡ những vấn đề quan trọng, liên ngành phát sinh trong quá trình triển khai hai nghị quyết này.

Đồng thời, chỉ đạo và tăng cường phối hợp giữa các bộ, cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về triển khai Nghị quyết số 98 và Nghị quyết số 260; chỉ đạo các bộ, cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo, Kế hoạch triển khai thực hiện và các nhiệm vụ khác có liên quan đến hai nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Song song đó, phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả trong tham mưu, đề xuất các giải pháp thực hiện Nghị quyết số 98 và Nghị quyết số 260; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền và đề xuất các giải pháp trình cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý các bất cập phát sinh trong thực tiễn (nếu có).

Ban Chỉ đạo cũng được giao thực hiện các nhiệm vụ cụ thể khác do Thủ tướng giao liên quan đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 98 và Nghị quyết số 260.