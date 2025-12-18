TP.HCM công bố 8 khu đất dự kiến xây nhà ở xã hội năm 2026

Theo kế hoạch, từ đầu năm 2026, TP.HCM dự kiến công bố 8 khu đất xây nhà ở xã hội, áp dụng cơ chế đặc thù để đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư.

TP.HCM được giao chỉ tiêu xây dựng 199.400 căn nhà ở xã hội đến 2030. Ảnh: Duy Hiệu.

Ngày 18/12, UBND TP.HCM tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện Nghị quyết 201/2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế đặc thù phát triển nhà ở xã hội cùng các nghị định hướng dẫn chi tiết.

Tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh cho biết Nghị quyết 201 cho phép áp dụng cơ chế đặc thù tập trung vào 2 vấn đề then chốt là lập quy hoạch và lựa chọn nhà đầu tư. Theo đó, thời gian thực hiện thủ tục lựa chọn chủ đầu tư, chấp thuận đầu tư được rút ngắn mạnh, từ gần 8 tháng trước đây xuống còn khoảng 45 ngày.

Trong đề án của Chính phủ đến năm 2030 thực hiện 1 triệu căn nhà ở xã hội, TP.HCM được giao chỉ tiêu 199.400 căn, ông Dinh cho rằng nếu không quyết liệt triển khai thì sẽ khó hoàn thành.

"Hiện nay, thời gian thi công dự án là 18 tháng, chúng ta nên đặt mục tiêu 12 tháng. Ngoài ra, tất cả thủ tục nên cuốn chiếu để đến năm 2028 hoàn thành đủ chỉ tiêu hoặc hơn nữa", ông Hoàng Nguyên Dinh đề nghị.

Cũng tại hội nghị, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM đã giới thiệu 8 khu đất dự kiến công bố thông tin để lựa chọn chủ đầu tư theo Nghị quyết 201, tổng diện tích khoảng 10 ha. Thông tin chính thức dự kiến được công bố vào đầu năm 2026.

Cụ thể, khu đất số 1 nằm trên đường Tam Đa, phường Long Phước, có diện tích hơn 9.800 m2, quy mô khoảng 300 căn hộ, đáp ứng chỗ ở cho 1.232 người. Khu đất số 2 tại phường Rạch Dừa có diện tích khoảng 4,7 ha, trong đó diện tích xây dựng chung cư hơn 11.000 m2, quy mô dự kiến 2.295 căn hộ, kèm theo các hạng mục nhà để xe và nhà văn hóa.

Các khu đất số 3, 4, 5 và 6 thuộc khu đất 38 ha tại phường Đông Hưng Thuận, có diện tích mỗi lô từ 4.850 m2 đến gần 12.000 m2. Khu đất số 7 tại số 61B đường số 16, phường Khánh Hội, có diện tích hơn 3.800 m2, dự kiến xây dựng 504 căn hộ với chiều cao 24 tầng. Khu đất số 8 nằm tại số 314 đường Âu Dương Lân, phường Chánh Hưng, có diện tích hơn 3.500 m2, dự kiến phát triển khoảng 288 căn hộ.