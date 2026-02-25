Người Trung Quốc đổ xô đi mua vàng

Bất chấp giá cao kỷ lục, người dân Trung Quốc vẫn ồ ạt mua vàng trong và sau kỳ nghỉ Tết, biến các quầy trang sức thành điểm nóng giữa làn sóng tích sản lan rộng.

Khách hàng bên trong cửa hàng Tsim Sha Tsui ở Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh: SCMP

Kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, người tiêu dùng Trung Quốc vẫn đổ xô mua vàng, biến thị trường kim loại quý thành tâm điểm sôi động nhất mùa lễ hội. Tết vốn được xem là cao điểm tiêu thụ vàng, khi nhu cầu phục vụ cưới hỏi, biếu tặng và tích trữ đồng loạt tăng vọt.

Làn sóng mua vào càng được thúc đẩy khi giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế vượt mốc 5.200 USD /ounce trong ngày 23/2.

Hàng loạt doanh nghiệp kim hoàn lớn đã tung ra các chiến dịch kích cầu rầm rộ. Theo Beijing News, những thương hiệu dẫn đầu như Laopu Gold và Chow Tai Fook triển khai nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn như “chi 1.000 nhân dân tệ giảm 100 nhân dân tệ (NDT)”, giảm giá theo gram, hay ưu đãi phí gia công. Laopu Gold cũng thông báo điều chỉnh giá toàn bộ sản phẩm kể từ ngày 28/2.

Một số cửa hàng của Zhou Liu Fu giảm tới 150 NDT ( 21,8 USD ) mỗi gram vàng, trong khi hệ thống CHJ Jewelry mạnh tay cắt giảm 247 NDT/gram (tương đương với 35,9 USD ), theo truyền thông Trung Quốc.

Nhân viên bán hàng tại một cửa hàng Chow Tai Fook ở quận Triều Dương (Bắc Kinh) cho biết lượng khách trong dịp Tết tăng rõ rệt so với trước đó. Theo quan sát của người này, động lực lớn nhất đến từ thị trường cưới hỏi. Một bộ trang sức vàng đầy đủ - vốn được xem là lễ vật thiết yếu trong hôn lễ - thường có giá trị giao dịch trung bình vượt 100.000 NDT ( 14.500 USD ) .

Giá vàng tại Trung Quốc hiện phổ biến quanh mức 1.500 NDT/gram, gần gấp đôi so với cùng kỳ Tết năm ngoái. Các chuyên gia nhận định “cơn sốt vàng” phản ánh niềm tin mạnh mẽ của người tiêu dùng Trung Quốc vào vai trò trú ẩn và bảo toàn giá trị của kim loại quý, theo Global Times.

Đáng chú ý, Hải Nam đang nổi lên như một “điểm nút” mới trong mạng lưới tiêu thụ vàng của Trung Quốc. Doanh số miễn thuế tại đặc khu này đạt 4,86 tỷ nhân dân tệ ( 693,5 triệu USD ) trong tháng 1, tăng 46,8% so với cùng kỳ.

Trong đó, trang sức vàng luôn nằm trong nhóm bán chạy nhất. Các thương hiệu như Chow Tai Fook và Luk Fook ghi nhận mức tăng trưởng doanh số vượt 300% kể từ khi cảng thương mại tự do đi vào vận hành. Đây không chỉ là du lịch mua sắm, mà phản ánh sự dịch chuyển cấu trúc trong cách người tiêu dùng Trung Quốc tiếp cận vàng.

Theo giới chuyên gia, động lực này cốt lõi nằm ở chênh lệch giá. Vàng tại Hải Nam rẻ hơn 180-300 NDT mỗi gram so với đại lục. Với một vòng tay nặng 40 gram, người mua có thể tiết kiệm 13.000-14.000 NDT sau trợ giá.

Khoảng chênh này được hình thành từ cơ chế miễn thuế đã tạo động lực tài chính trực tiếp, thu hút người mua đến Hải Nam hoặc chọn kênh miễn thuế, qua đó dịch chuyển nguồn cung vàng vật chất khỏi chuỗi phân phối đại lục sang hệ thống bán lẻ của đặc khu.