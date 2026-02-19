Những ngày vàng đầu năm 2026 đi làm đón lộc

Chọn ngày lành trở lại công sở sau Tết Bính Ngọ 2026 được tin là giúp công việc hanh thông, tài lộc dồi dào. Chuyên gia phong thủy Hong Kong gợi ý các mốc vàng nên chọn và ngày cần tránh.

Theo chuyên gia phong thủy, ngày 25/2 là một trong những ngày cát tường để khai xuân đi làm. Ảnh: Shutterstock.

Trong văn hóa Trung Hoa, tục chọn ngày lành tháng tốt cho các sự kiện trọng đại được gọi là zaak jat trong tiếng Quảng Đông và ze ji trong tiếng Quan Thoại. Việc lựa chọn thời điểm quay lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán là một ví dụ điển hình cho truyền thống lâu đời này.

Trước đây, kỳ nghỉ Tết thường kéo dài vài tuần. Tuy nhiên, hiện nay không ít doanh nghiệp chỉ nghỉ khoảng ba ngày, như tại Hong Kong (Trung Quốc).

Theo chuyên gia phong thủy Hong Kong Li Kui-ming, ngày 20/2 là ngày cát tường để khai xuân đi làm, hứa hẹn mở ra một năm làm ăn thuận lợi, suôn sẻ. Khung giờ đẹp nhất để bắt đầu công việc là từ 7h đến 9h sáng, tiếp theo là 11h đến 13h. Tuy vậy, ngày này không phù hợp với người tuổi Mùi.

Nhiều chuyên gia phong thủy đồng thuận rằng các ngày 25/2, 3/3 và 5/3 mới thực sự là những thời điểm đẹp nhất để khởi động máy tính, liên hệ đối tác, mở đầu guồng quay công việc.

Cụ thể, giờ tốt ngày 25/2 là từ 7h đến 15h và 17h đến 19h; ngày 3/3 là 9h-11h, 13h-15h và 17h-23h; còn ngày 5/3 là 5h-15h và 17h-23h.

Chuyên gia Li cũng khuyến cáo nên tránh đi làm vào mùng 7 Tết (năm nay rơi vào 23/2), do ngày này xung với Thái Tuế - yếu tố được cho là có thể mang đến trở ngại, trắc trở.

Tục ze ji đã tồn tại hơn 2.000 năm và trở nên phổ biến trong văn hóa Trung Hoa từ thời Đường (618-907) và Tống (960-1279). Người xưa chọn ngày lành cho mọi việc hệ trọng, từ tế lễ, cầu nguyện, thi cử đến cưới hỏi, tang lễ hay xây dựng nhà cửa.

Trong chiêm tinh học Trung Hoa, phương pháp “Thần Sát” được sử dụng để xác định cát - hung của một ngày. Cách tính dựa trên việc xác định trong ngày đó có “Lục Hoàng Đạo” hay “Lục Hắc Đạo” nào “đương trực”. Thực tế, người ta ưu tiên chọn ngày Hoàng đạo cho việc lớn và tránh ngày Hắc đạo.

Khi một ngày được sao cát tinh chiếu mệnh, tiếng Quan Thoại gọi là hoàng đạo cát nhật - thời điểm được xem là thuận lợi để khởi sự. Các ngày 25/2, 3/3 và 5/3 - vốn được khuyên nên khai xuân đi làm - đều thuộc nhóm này.

Tuy nhiên, cần lưu ý yếu tố xung khắc theo con giáp. Nếu 20/2 không thuận với người tuổi Mùi, thì 25/2 không tốt cho tuổi Tý; 3/3 không hợp tuổi Ngọ; và 5/3 không phù hợp với tuổi Thân. Vì vậy, nên cân nhắc chọn ngày không xung với bản mệnh để tránh vận hạn không đáng có.

Tại nhiều doanh nghiệp Trung Quốc, ngày làm việc đầu năm thường đi kèm nghi thức cúng khai trương. Mâm lễ thường có năm chiếc bánh phát cao tượng trưng cho phát đạt, bốn chén chè trôi nước biểu trưng cho đoàn viên, ba loại trái cây cát tường, ba chén trà hoặc rượu cùng một cặp nến với mong ước chiêu tài, hút lộc.

Trong ngày này, chủ doanh nghiệp cũng thường lì xì nhân viên bằng những phong bao đỏ có tiền, gửi gắm lời chúc may mắn và thịnh vượng cho một năm làm việc mới hanh thông.