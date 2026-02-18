Giới trẻ Trung Quốc đón Tết kiểu ‘đơn giản hóa’

Từ giản lược mâm cỗ ngày Tết đến tự tìm cách giảm áp lực khi gặp gỡ họ hàng, nhiều người trẻ Trung Quốc đang chủ động điều chỉnh phong tục dịp Tết cho phù hợp với nhịp sống hiện đại.

Năm nay là lần đầu tiên Huang Xueyan, 26 tuổi, đảm nhận vai trò “người tổ chức Tết” trong gia đình. Trước đây, mọi khâu chuẩn bị đều do cha mẹ cô lo liệu.

Tuy nhiên, việc phải tham gia quá nhiều hoạt động trong gia đình, đi chúc Tết quá nhiều người thân, họ hàng khiến những cái Tết đối với Huang trở nên mệt mỏi hơn là dịp để nghỉ ngơi, tận hưởng. Vì vậy, cô quyết định đơn giản hóa mọi thứ trong những năm gần đây, chỉ tập trung vào gia đình nhỏ gồm 4 thành viên.

Theo Sixth Tone, Huang không phải trường hợp cá biệt. Ngày càng nhiều người trẻ Trung Quốc tham gia sâu hơn vào cách tổ chức Tết cho gia đình, từ lên lịch các hoạt động cho đến quyết định thực đơn ngày Tết.

Xu hướng này cũng được truyền thông Trung Quốc ghi nhận, giới trẻ xứ tỷ dân đang chuyển từ vai trò thụ động sang chủ động, qua đó làm thay đổi cách Tết Nguyên đán được tổ chức trong mỗi gia đình.

Người dân đón Tết Nguyên đán tại khu Chinatown ở thành phố New York, Mỹ. Ảnh minh họa: Reuters.

Chúc Tết qua màn hình

Một trong những thay đổi lớn nhất của Huang trong những năm gần đây là chuyển từ việc đến tận nhà chúc Tết họ hàng sang thực hiện cuộc gọi video.

Việc sum họp họ hàng vốn là phong tục quen thuộc trong dịp Tết, nhưng với nhiều người trẻ, đây cũng là nguồn gây áp lực, bởi họ thường xuyên phải đối mặt với những câu hỏi có tính chất riêng tư từ người thân.

“Cuộc trò chuyện kiểu gì rồi cũng xoay quanh kết quả học hành, lương thưởng công việc, định hướng hôn nhân, chuyện con cái... Không còn chủ đề gì khác, đó gần như là những điều chắc chắn mà họ hàng có thể nói với nhau”, Huang tâm sự.

Việc thực hiện cuộc gọi video hóa ra được cả gia đình và họ hàng của Huang đón nhận. Huang cho biết chính cha mẹ cô cũng cảm thấy Tết mấy năm gần đây nhẹ nhàng và thoải mái hơn. Gia đình cô không còn phải vất vả di chuyển về quê nhà ở thành phố Ngân Xuyên, khu tự trị Ninh Hạ, vào thời điểm cao điểm đi lại dịp Tết.

Dần dần, những gia đình khác trong họ cũng làm theo, các gia đình thấy nhẹ nhõm khi chúc Tết nhau vui vẻ qua cuộc gọi video.

Nghệ sĩ múa lân - rồng chào đón một du khách đến từ Trung Quốc tại sân bay quốc tế Ninoy Aquino, thành phố Pasay, Metro Manila, Philippines. Ảnh minh họa: Reuters.

Rút gọn mâm cỗ, giảm gánh nặng bếp núc

Huang cũng quyết định rút gọn mâm cơm Tết với cả chục món xuống còn 8 món. Trong nhiều gia đình Trung Quốc truyền thống, việc chuẩn bị mâm cỗ Tết thường đặt nặng trách nhiệm lên vai phụ nữ.

Nhiều nhà, phụ nữ phải kỳ công chuẩn bị từ nhiều ngày trước Tết. Trong Tết, gần như cả ngày, phụ nữ đứng bếp để nấu nướng, phục vụ rồi lại dọn dẹp.

Nhớ lại cảm giác đau ê ẩm vì phải cùng mẹ làm bếp cả ngày trong những năm trước, Huang chọn cách nấu ít món hơn, đồng thời hạn chế lãng phí thực phẩm. Việc nấu nướng đồ ăn cho cả ngày chỉ còn gói gọn trong khoảng hai giờ.

“Chúng tôi ăn hết đồ nấu trong ngày, không còn đồ thừa. Mẹ con tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn”, Huang chia sẻ.

Tương tự, Wang Qiling, 25 tuổi, cũng không thấy thoải mái với một số phong tục Tết truyền thống, đặc biệt là những câu hỏi dồn dập và lại quá riêng tư mỗi khi cô về quê ăn Tết ở tỉnh Giang Tô.

“Tôi không thích những nghĩa vụ xã giao không cần thiết trong dịp Tết, nhưng vẫn muốn được ở bên cha mẹ”, Wang nói.

Vì vậy, cô mời cha mẹ lên Thượng Hải, nơi cô đang sinh sống, để gia đình nhỏ cùng nhau đón Tết. “Mọi thứ đơn giản và thư giãn hơn nhiều. Tôi rất vui và cha mẹ tôi cũng vậy”, Wang cho biết.

Theo Huang và Wang, việc thay đổi cách đón Tết là cần thiết để giữ gìn sức sống của Tết. Với cả hai cô gái, Tết đã chuyển từ một đợt nghỉ lễ nhiều áp lực sang niềm vui và sự nhẹ nhõm sau khi đơn giản hóa nhiều “thủ tục”.

“Trước đây, các cuộc tụ họp đông đúc chỉ vì có quan hệ máu mủ, nhưng chưa chắc thực sự gần gũi. Giờ đây, khi gia đình nhỏ của chúng tôi sum vầy dịp Tết, đó là vì tình cảm gắn bó thực sự”, Huang nói.