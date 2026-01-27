Trung Quốc khuyến cáo công dân tránh tới Nhật Bản dịp Tết 2026

Các cơ quan ngoại giao của Trung Quốc hôm 26/1 đã đồng loạt khuyến cáo công dân nước này tránh tới Nhật Bản dịp Tết Nguyên đán.

Chùa Sensoji ở quận Asakusa, một địa điểm tham quan nổi tiếng ở Tokyo, Nhật Bản.Ảnh: Reuters

Khuyến cáo được Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán và các Lãnh sự quán của Trung Quốc tại Nhật Bản đưa ra, với lý do an ninh công cộng ở Nhật Bản gần đây xấu đi, các vụ án phạm pháp và hành vi phạm tội nhằm vào công dân Trung Quốc gia tăng.

Hàng loạt các trận động đất liên tiếp xảy ra ở một số khu vực gây thương vong và chính phủ Nhật Bản đã đưa ra cảnh báo về khả năng xảy ra thêm các trận động đất khác.

Thông báo đăng trên tài khoản WeChat chính thức của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 26/1 nêu rõ: “Công dân Trung Quốc đối mặt với những mối đe dọa an ninh nghiêm trọng tại Nhật Bản”.

Cùng ngày, hàng loạt hãng hàng không nước này, như Air China, China Eastern Airlines và China Southern Airlines, cũng ra thông báo về việc hoàn tiền và đổi vé miễn phí xuất trước ngày 26/1, với ngày khởi hành từ 29/3 đến 24/10/2026 cho các chuyến bay đến, đi hoặc quá cảnh tại Nhật Bản. Trước đó, chính sách này chỉ áp dụng đến ngày 28/3.

Trong khi đó, dữ liệu từ nhà cung cấp thông tin ngành Flight Master cho thấy, tính đến 26/1, 49 đường bay từ Trung Quốc đại lục tới Nhật Bản đã tạm ngừng tất cả các chuyến bay trong tháng 2, tăng hơn so với tháng 1.

Trong tháng 1, tỷ lệ hủy chuyến bay từ Trung Quốc đại lục đến Nhật Bản đạt 47,2%, tăng 7,8 điểm phần trăm so với tháng 12/2025.

Khách du lịch Trung Quốc từng chiếm 1/4 tổng số khách du lịch nước ngoài tới Nhật Bản, với gần 7,5 triệu người trong 9 tháng đầu năm 2025.

Dữ liệu chính thức do Nhật Bản công bố ngày 20/1 cho thấy, lượng du khách Trung Quốc đến Nhật Bản đã giảm 45% trong tháng 12/2025 so với cùng kỳ năm trước, xuống còn khoảng 330.000 người, do hậu quả từ leo thang căng thẳng trong quan hệ song phương.