Tàu sân bay Mỹ áp sát, Iran cảnh báo 'mọi mục tiêu đều trong tầm bắn'

Khi nhóm tàu sân bay USS Abraham Lincoln tiến vào Trung Đông, giới chức Iran khẳng định sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu bị tấn công, trong khi Washington để ngỏ cả đối thoại lẫn hành động quân sự.

Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln hiện đã có mặt tại Ấn Độ Dương, qua đó rút ngắn khoảng cách để có thể hỗ trợ các chiến dịch tiềm tàng của Mỹ nhằm vào Iran, hai nguồn thạo tin nói với CNN.

Nhóm này đang hoạt động trong khu vực trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), cơ quan phụ trách các chiến dịch quân sự tại Trung Đông.

Tuy vậy, Washington việc triển khai này không đồng nghĩa tàu sân bay đã ở vị trí cuối cùng cho bất kỳ chiến dịch nào. Tổng thống Donald Trump vẫn đang cân nhắc các phương án tấn công Iran, song hiện chưa có dấu hiệu cho thấy một quyết định đã được đưa ra.

Đại úy Hải quân Mỹ Daniel Keeler chuẩn bị thực hiện chuyến bay trên trực thăng MH-60R Sea Hawk, thuộc Phi đội Tấn công Hàng hải bằng Trực thăng số 71, ngày 23/1/2026. Ảnh: US Navy.

Một nhóm tác chiến tàu sân bay thường gồm tàu sân bay, các tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường, tàu phòng không cùng các tàu khu trục hoặc hộ vệ chống ngầm.

Trong khi đó, các đồng minh đang thúc giục Washington kiềm chế, tránh hành động quân sự. Theo các quan chức khu vực trao đổi với CNN trong tháng này, các quốc gia Arab đồng minh của Mỹ ở vùng Vịnh Ba Tư đã vận động ông Trump không tiến hành tấn công.

Ở chiều ngược lại, Cộng hòa Hồi giáo Iran đang chuẩn bị cho khả năng Mỹ tấn công. Tại Tehran, hôm 25/1, một bức tranh tường lớn được công bố tại Quảng trường Cách mạng, mô tả một đội tiêm kích bay qua một chiến hạm treo cờ Mỹ.

Trong buổi cầu nguyện 23/1 tại thủ đô, giáo sĩ chủ lễ đã cảnh báo Mỹ không nên phát động bất kỳ cuộc tấn công nào.

“Hàng nghìn tỷ USD mà các ông đầu tư vào khu vực này đều đang nằm trong tầm ngắm của tên lửa chúng tôi”, ông Mohammad Ali Akbari nói.

Trong tuần qua, Iran liên tục gia tăng giọng điệu cứng rắn với Washington, cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào cũng sẽ vấp phải sự đáp trả đủ sức làm rung chuyển toàn bộ Trung Đông.

Phát biểu với báo chí hôm 27/1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei khẳng định Tehran “hoàn toàn đủ năng lực” đáp trả mọi hành động gây hấn từ Mỹ bằng một phản ứng “khiến đối phương phải hối tiếc”.

“Việc một hay vài chiến hạm xuất hiện không làm thay đổi quyết tâm phòng vệ của Iran”, ông nói. “Các lực lượng vũ trang của chúng tôi đang theo dõi mọi diễn biến và không lãng phí một giây nào để nâng cao năng lực”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei. Ảnh: Bộ Ngoại giao Iran.

Hôm 24/1, quân đội Iran cũng cho biết năng lực và hiệu quả tên lửa của nước này đã được cải thiện đáng kể kể từ cuộc xung đột kéo dài 12 ngày với Israel hồi tháng 6.

Thiếu tướng Ali Abdollahi, Tư lệnh Bộ chỉ huy tác chiến trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran, tuyên bố tuần trước rằng mọi hành động gây hấn nhằm vào nước này “sẽ ngay lập tức biến toàn bộ lợi ích, căn cứ và các trung tâm ảnh hưởng của Mỹ thành mục tiêu hợp pháp, rõ ràng và trong tầm với” của Iran.

Giới chức Iran cũng cảnh báo một cuộc tấn công của Mỹ sẽ kéo theo các đòn đánh nhằm vào các đồng minh của Washington trong khu vực.

Hôm 26/1, Abu Hussein al-Hamidawi, chỉ huy Kataeb Hezbollah - một lực lượng dân quân thân Iran tại Iraq - kêu gọi những người trung thành với Tehran “trên khắp thế giới… chuẩn bị cho một cuộc chiến toàn diện để ủng hộ Cộng hòa Hồi giáo Iran”.

“Chúng tôi nói với kẻ thù rằng, cuộc chiến chống lại Cộng hòa Hồi giáo sẽ không hề dễ dàng”, ông tuyên bố.