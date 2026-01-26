Iran cảnh báo tàu sân bay Mỹ

Iran dựng biển lớn tại trung tâm Tehran mô tả tàu sân bay Mỹ bị tấn công, phát đi cảnh báo “nếu gieo gió, ắt gặt bão” trong lúc chiến hạm Mỹ áp sát Trung Đông.

Quảng trường Enghelab tại thủ đô Tehran (Iran) ngày 19/1. Ảnh: Reuters.

Theo Hãng tin AP, tấm biển lớn được dựng hôm 25/1 tại quảng trường Enghelab, trung tâm thủ đô Tehran. Động thái này được Iran đưa ra trong bối cảnh các tàu chiến Mỹ đang tiến gần khu vực Trung Đông.

Tấm biển thể hiện góc nhìn từ trên cao xuống một tàu sân bay với nhiều tiêm kích trên boong bị phá hủy, bốc cháy, các thi thể nằm rải rác cùng những vệt đỏ kéo dài phía sau con tàu và loang xuống mặt biển, tạo nên hình ảnh mang tính răn đe mạnh mẽ.

Việc dựng biển diễn ra khi tàu sân bay USS Abraham Lincoln cùng biên đội hộ tống của Mỹ đang cơ động tới khu vực. Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định các lực lượng này được triển khai “chỉ để phòng hờ”, trong trường hợp Washington quyết định hành động.

“Chúng tôi có một hạm đội rất lớn đang hướng về phía đó và có thể sẽ không phải sử dụng”, ông Trump nói hôm 22/1.

Quảng trường Enghelab là địa điểm thường xuyên được chính quyền Iran sử dụng cho các cuộc tập hợp và thông điệp chính trị quan trọng; nội dung các tấm biển tại đây thường được thay đổi theo diễn biến các sự kiện mang tầm quốc gia.

Trước đó, ngày 24/1, Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran Mohammad Pakpour tuyên bố lực lượng của ông “sẵn sàng hơn bao giờ hết, ngón tay đặt trên cò súng”, nhấn mạnh quyết tâm đáp trả mọi mối đe dọa.

Căng thẳng Mỹ - Iran gia tăng sau khi Tehran mạnh tay đối phó làn sóng biểu tình nổ ra từ ngày 28/12/2025. Tổng thống Trump từng cảnh báo khả năng hành động quân sự nếu Iran tiếp tục gây thương vong cho người biểu tình hoặc xử lý những người bị bắt giữ.

Dù các cuộc biểu tình hiện đã lắng xuống, ông Trump cho rằng Iran đã dừng kế hoạch xử lý khoảng 800 người bị bắt - cáo buộc này bị Tehran bác bỏ.

Nhà lãnh đạo Mỹ vẫn để ngỏ các lựa chọn, trong khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ xác nhận các tiêm kích F-15E Strike Eagle của Không quân Mỹ đang hiện diện tại Trung Đông nhằm “tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu và củng cố an ninh, ổn định khu vực”.

Cùng thời điểm, Bộ Quốc phòng Anh cho biết đã triển khai các chiến đấu cơ Typhoon tới Qatar với mục đích phòng thủ, cho thấy bức tranh an ninh khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp.