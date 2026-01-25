Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei rút vào nơi ẩn náu

|
Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei. Ảnh: IRNA/TTXVN.
Theo trang tin Iran International có liên hệ với phe đối lập, Lãnh tụ tối cao Iran - Đại giáo chủ Ali Khamenei - đã rút vào ẩn náu trong một boongke tại Tehran, giữa lúc nước này chuẩn bị đối phó với khả năng bị Mỹ tấn công, khi căng thẳng leo thang sau những cuộc trấn áp biểu tình đẫm máu hồi đầu tháng.
Iran International dẫn “nguồn thông tin nhận được” cho biết ông Khamenei đã xuống hầm trú ẩn sau khi các quan chức cấp cao đánh giá nguy cơ xảy ra “một cuộc tấn công tiềm tàng của Mỹ” đang gia tăng, trong lúc Washington điều động lực lượng quân sự đáng kể tới khu vực.
Theo nguồn tin, boongke của Lãnh tụ tối cao Iran được gia cố vững chắc và có hệ thống “đường hầm liên thông” với nhau.
Trong thời gian Đại giáo chủ Khamenei ẩn náu, người con trai thứ ba của ông - Masoud Khamenei - được cho là đã tiếp quản nhiệm vụ điều hành công việc thường nhật tại văn phòng của cha mình và đóng vai trò là “đầu mối liên lạc chính” với giới lãnh đạo Chính phủ Iran.
Vấn đề Trung Đông
