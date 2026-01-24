Iran cảnh báo chiến tranh tổng lực khi hạm đội Mỹ áp sát

Tehran tuyên bố sẽ coi mọi cuộc tấn công, dù hạn chế hay chính xác, là chiến tranh tổng lực, trong bối cảnh Mỹ điều nhóm tác chiến tàu sân bay cùng khí tài tới Trung Đông.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln khi tàu di chuyển qua eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters.

Trả lời Reuters ngày 23/1, một quan chức cấp cao Iran giấu tên cho biết Tehran hy vọng việc Mỹ tăng cường hiện diện quân sự không nhằm tới một cuộc đối đầu trực tiếp, song khẳng định quân đội Iran đã sẵn sàng cho kịch bản xấu nhất.

“Mọi lực lượng vũ trang của Iran đang trong tình trạng báo động cao”, quan chức này nhấn mạnh. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết một hạm đội lớn của Mỹ đang hướng về phía Iran.

Hai quan chức Mỹ cũng xác nhận một nhóm tác chiến tàu sân bay cùng các phương tiện quân sự khác sẽ sớm được triển khai tới Trung Đông. Trước đó, nhiều tàu chiến Mỹ, trong đó có tàu sân bay USS Abraham Lincoln, đã rời khu vực châu Á - Thái Bình Dương từ tuần trước, khi căng thẳng giữa Washington và Tehran tiếp tục leo thang.

Quan chức Iran khẳng định lập trường cứng rắn của Tehran, cho rằng lần này mọi hành động quân sự nhằm vào Iran, dù được mô tả là “tập kích chính xác”, “đòn đánh hạn chế” hay bất kỳ thuật ngữ nào khác, đều sẽ bị coi là chiến tranh toàn diện.

“Iran sẽ đáp trả ở mức quyết liệt nhất có thể để chấm dứt mối đe dọa một cách dứt điểm”, người này nói.

Theo quan chức trên, nếu Mỹ xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Iran, Tehran chắc chắn sẽ phản ứng, dù từ chối tiết lộ cụ thể hình thức đáp trả.

“Một quốc gia thường xuyên bị đe dọa quân sự không còn lựa chọn nào khác ngoài việc huy động và sẵn sàng sử dụng mọi nguồn lực trong tay để tự vệ và, nếu có thể, tái lập thế cân bằng trước bất kỳ đối thủ nào dám tấn công Iran”, ông nhấn mạnh.

Dù xác nhận việc điều động hạm đội, Tổng thống Trump vẫn để ngỏ khả năng không cần sử dụng tới lực lượng này, cho rằng “có lẽ sẽ không phải triển khai”. Theo giới phân tích, Mỹ thường tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông vào những thời điểm căng thẳng khu vực gia tăng.

Động thái này có thể mang tính phòng thủ hoặc răn đe, không nhất thiết đồng nghĩa với việc Washington sắp tiến hành một chiến dịch quân sự quy mô nhằm vào Iran. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý rằng trước các cuộc không kích nhằm vào chương trình hạt nhân Iran hồi tháng 6/2025, quân đội Mỹ từng có những bước tăng cường lực lượng tương tự.

Căng thẳng giữa Washington và Tehran gần đây còn bị đẩy lên cao liên quan đến làn sóng biểu tình tại Iran. Các cuộc biểu tình bùng phát từ cuối tháng 12/2025, xuất phát từ sự bất mãn của giới thương nhân trước tình trạng kinh tế khó khăn và đồng rial mất giá.

Dù ban đầu cuộc biểu tình diễn ra trong hòa bình, các cuộc tụ tập nhanh chóng leo thang thành bạo lực, khiến hàng nghìn người thiệt mạng, theo các báo cáo. Iran cáo buộc các “đặc vụ khủng bố” của Israel và Mỹ đứng sau kích động bất ổn, trong khi Bộ Ngoại giao Mỹ bác bỏ cáo buộc này, cho rằng Tehran đang tìm cách đánh lạc hướng dư luận khỏi những vấn đề nội bộ của mình.