Iran tuyên bố đã 'đặt tay trên cò súng', cảnh báo Mỹ và Israel

Tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định Tehran đang ở trạng thái cảnh giác cao nhất, sẵn sàng đáp trả, đồng thời cảnh báo Mỹ và Israel tránh những tính toán sai lầm.

ư lệnh Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Mohammad Pakpour. Ảnh: Times of Israel.

Iran ngày 22/1 phát đi thông điệp cứng rắn, khẳng định đang ở trạng thái cảnh giác cao nhất và sẵn sàng đáp trả, khi Tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Tướng Mohammad Pakpour, công khai cảnh báo Mỹ và Israel không nên đưa ra “những tính toán sai lầm”.

Theo Hãng tin AFP, tuyên bố của ông Pakpour được đưa ra trong bối cảnh Iran vừa trải qua làn sóng biểu tình quy mô lớn, làm rung chuyển tình hình chính trị - xã hội trong nước. Vị tư lệnh nhấn mạnh IRGC hiện đang ở mức sẵn sàng cao nhất, với “tay đặt trên cò súng”.

Phát biểu được công bố dưới hình thức tuyên bố bằng văn bản và được truyền hình nhà nước Iran trích dẫn nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập IRGC. Trong đó, ông Pakpour khẳng định lực lượng này “sẵn sàng hơn bao giờ hết” để thực thi mọi chỉ thị từ Đại giáo chủ Ali Khamenei.

“Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo cùng đất nước Iran thân yêu đang đặt tay trên cò súng và ở trạng thái sẵn sàng cao nhất. Chúng tôi sẽ tuân thủ mọi mệnh lệnh của Tổng tư lệnh tối cao - người lãnh đạo mà chúng tôi trân trọng hơn cả mạng sống”, Tướng Pakpour tuyên bố, ám chỉ Đại giáo chủ Khamenei.

Lời cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần để ngỏ khả năng tiến hành các hành động quân sự mới nhằm vào Iran, đặc biệt sau làn sóng biểu tình kéo dài tại quốc gia Hồi giáo này.

Tư lệnh IRGC kêu gọi Mỹ và Israel “rút ra bài học từ lịch sử”, đồng thời nhắc lại cuộc đối đầu quân sự kéo dài 12 ngày với Israel hồi năm ngoái, cho rằng những “tính toán sai lầm” có thể dẫn tới “một kết cục đau đớn và đáng tiếc hơn”.

Iran vừa trải qua hơn hai tuần biểu tình, bắt đầu từ cuối tháng 12/2025, khiến chính quyền dưới sự lãnh đạo của Đại giáo chủ Khamenei đối mặt với thách thức nghiêm trọng. Phong trào sau đó dần lắng xuống sau chiến dịch trấn áp mạnh tay, mà các tổ chức nhân quyền cho rằng đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng.

Trong thông báo chính thức đầu tiên về thương vong, chính quyền Iran xác nhận 3.117 người đã tử vong trong các cuộc biểu tình. Quỹ Liệt sĩ và Cựu chiến binh Iran phân loại 2.427 nạn nhân là “liệt sĩ”, bao gồm lực lượng an ninh và dân thường vô tội, trong khi những người còn lại bị coi là “kẻ bạo loạn” được Mỹ hậu thuẫn.

Hiện IRGC bị một số quốc gia, trong đó có Mỹ, Canada và Australia, liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố. Trong khi đó, các nhóm vận động quốc tế vẫn tiếp tục kêu gọi Liên minh châu Âu và Anh có động thái tương tự.

Tướng Mohammad Pakpour được bổ nhiệm làm Tư lệnh IRGC từ năm ngoái, sau khi người tiền nhiệm Hossein Salami thiệt mạng trong một cuộc không kích do Israel tiến hành.