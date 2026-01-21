Iran cảnh báo TT Trump chớ nhắm vào Đại giáo chủ Khamenei

Iran cảnh báo Tổng thống Donald Trump chớ có bất kỳ hành động nào nhằm vào Đại giáo chủ Ali Khamenei, vài ngày sau khi nhà lãnh đạo Mỹ kêu gọi chấm dứt gần 40 năm cầm quyền của nhà lãnh đạo tối cao.

Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei. Ảnh: Reuters

“Ông Trump biết rằng nếu đưa bất kỳ bàn tay gây hấn nào ra với nhà lãnh đạo của chúng tôi, chúng tôi không chỉ chặt đứt bàn tay đó mà sẽ thiêu rụi thế giới của họ”, tướng Abolfazl Shekarchi, người phát ngôn của lực lượng vũ trang Iran, tuyên bố ngày 20/1.

Trong cuộc phỏng vấn Politico ngày 19/1, ông Trump dùng những lời lẽ gay gắt để mô tả ông Khamenei và cho rằng “đã đến lúc tìm kiếm một nhà lãnh đạo mới ở Iran”.

Phát biểu này gây ra nhiều lo ngại, nhất là từ khi lực lượng Mỹ thực hiện chiến dịch đột kích Venezuela để bắt giữ vợ chồng Tổng thống Nicholas Maduro và đưa về Mỹ xét xử với cáo buộc liên quan đến ma tuý.

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang kể từ khi nổ ra làn sóng biểu tình nghiêm trọng ở Tehran và nhiều tỉnh khác trên cả nước, bắt đầu từ khó khăn kinh tế.

Nhà lãnh đạo Mỹ đã vạch ra hai "lằn ranh đỏ" đối với Cộng hòa Hồi giáo, nếu họ mạnh tay trấn áp và hành quyết người biểu tình.

Dữ liệu theo dõi tàu cho thấy, trong những ngày gần đây tàu sân bay USS Abraham Lincoln di chuyển từ Biển Đông qua eo biển Malacca. Một quan chức giấu tên của Hải quân Mỹ cho biết, tàu sân bay này và 3 tàu khu trục đang di chuyển về phía tây.

Dù các quan chức hải quân và quốc phòng khác không nói rõ nhóm tác chiến tàu sân bay đang hướng đến Trung Đông, nhưng hướng đi và vị trí hiện tại của nó ở Ấn Độ Dương cho thấy chỉ còn vài ngày nữa là nhóm tàu di chuyển vào khu vực này.

Đây không phải lần đầu tiên Mỹ điều nhóm tác chiến tàu sân bay từ Thái Bình Dương đến Trung Đông khi bất ổn khu vực gia tăng. Tháng 6 năm ngoái, nhóm tác chiến USS Nimitz cũng nhận lệnh đến khu vực này.

Cuối tuần qua, ông Khamenei cho biết làn sóng biểu tình vừa qua đã khiến “vài nghìn” người thiệt mạng và cáo buộc Mỹ đứng sau. Một số kênh thông tin nói rằng hàng ngàn người khác đã bị bắt giữ.

Tướng Ahmad Reza Radan - Tổng cảnh sát trưởng quốc gia Iran, cho biết những người tự nguyện đầu hàng sẽ được đối xử khoan hồng.

“Những người bị các cơ quan tình báo nước ngoài lừa gạt và thực tế đã trở thành binh lính của họ vẫn có cơ hội đầu hàng. Nếu họ tự nguyện đầu hàng, chắc chắn hình phạt sẽ được giảm nhẹ. Họ có 3 ngày để tự nguyện đầu hàng”, ông Radan nói trong cuộc phỏng vấn được đài truyền hình nhà nước Iran phát sóng ngày 20/1.

Ông Radan không nói rõ điều gì sẽ xảy ra sau 3 ngày.