Iran ra tối hậu thư với người biểu tình

Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Iran nêu rõ những thanh thiếu niên vô tình bị cuốn vào các vụ bạo loạn được coi là “những cá nhân bị lừa dối, chứ không phải là kẻ thù,” và sẽ được đối xử khoan dung.

Ngày 19/1, Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Iran tuyên bố những người bị “lừa dối” tham gia các cuộc biểu tình mà chính quyền coi là “bạo loạn” sẽ được xử lý nhẹ hơn nếu tự ra trình diện trong vòng 3 ngày.

Phát biểu trên truyền hình nhà nước Iran, ông Ahmad-Reza Radan nêu rõ những thanh thiếu niên vô tình bị cuốn vào các vụ bạo loạn được coi là “những cá nhân bị lừa dối, chứ không phải là kẻ thù,” và sẽ được đối xử khoan dung. Ông Radan cũng cảnh báo những người này có “tối đa 3 ngày” để đầu thú.

Cùng ngày, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan mô tả tình hình bất ổn tại Iran là một “phép thử mới” đối với Tehran, đồng thời cam kết Thổ Nhĩ Kỳ sẽ "công khai phản đối bất kỳ sáng kiến nào” có thể đẩy khu vực rơi vào hỗn loạn.

Phát biểu trên truyền hình sau cuộc họp nội các hàng tuần, Tổng thống Erdogan bày tỏ tin tưởng rằng với chính sách ưu tiên đối thoại và ngoại giao, những người anh em Iran “sẽ vượt qua giai đoạn đầy cạm bẫy này”.