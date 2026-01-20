Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Iran ra tối hậu thư với người biểu tình

  • Thứ ba, 20/1/2026 06:50 (GMT+7)
  • 44 phút trước

Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Iran nêu rõ những thanh thiếu niên vô tình bị cuốn vào các vụ bạo loạn được coi là “những cá nhân bị lừa dối, chứ không phải là kẻ thù,” và sẽ được đối xử khoan dung.

Ngày 19/1, Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Iran tuyên bố những người bị “lừa dối” tham gia các cuộc biểu tình mà chính quyền coi là “bạo loạn” sẽ được xử lý nhẹ hơn nếu tự ra trình diện trong vòng 3 ngày.

Phát biểu trên truyền hình nhà nước Iran, ông Ahmad-Reza Radan nêu rõ những thanh thiếu niên vô tình bị cuốn vào các vụ bạo loạn được coi là “những cá nhân bị lừa dối, chứ không phải là kẻ thù,” và sẽ được đối xử khoan dung. Ông Radan cũng cảnh báo những người này có “tối đa 3 ngày” để đầu thú.

Cùng ngày, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan mô tả tình hình bất ổn tại Iran là một “phép thử mới” đối với Tehran, đồng thời cam kết Thổ Nhĩ Kỳ sẽ "công khai phản đối bất kỳ sáng kiến nào” có thể đẩy khu vực rơi vào hỗn loạn.

Phát biểu trên truyền hình sau cuộc họp nội các hàng tuần, Tổng thống Erdogan bày tỏ tin tưởng rằng với chính sách ưu tiên đối thoại và ngoại giao, những người anh em Iran “sẽ vượt qua giai đoạn đầy cạm bẫy này”.

Vấn đề Trung Đông

  • Iran

    Iran
    • Thủ đô: Tehran
    • Diện tích: 1.745.200 km2
    • Dân số: 81,16 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 439,51 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Rial Iran
    • Ngôn ngữ: Tiếng Ba Tư

Dai giao chu Iran nham thang ong Trump hinh anh

Đại giáo chủ Iran nhắm thẳng ông Trump

11:55 18/1/2026 11:55 18/1/2026

0

Lãnh tụ tinh thần tối cao của Iran, Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei, nói rằng Tổng thống Mỹ là người phải chịu trách nhiệm cho các cuộc biểu tình kéo dài nhiều tuần qua tại Iran.

Tong thong Iran canh bao My hinh anh

Tổng thống Iran cảnh báo Mỹ

07:00 19/1/2026 07:00 19/1/2026

0

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ nhằm vào Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei sẽ bị Tehran coi là hành động tương đương với một “cuộc chiến tranh toàn diện” chống lại Iran.

