Đại giáo chủ Iran nhắm thẳng ông Trump

Lãnh tụ tinh thần tối cao của Iran, Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei, nói rằng Tổng thống Mỹ là người phải chịu trách nhiệm cho các cuộc biểu tình kéo dài nhiều tuần qua tại Iran.

Lãnh tụ tinh thần tối cao của Iran, Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei, phát biểu trong cuộc họp tại Tehran (Iran) ngày 17/1. Ảnh: Văn phòng Lãnh tụ tối cao Iran.

Theo Reuters, ngày 17/1, ông Khamenei đưa ra tuyên bố cứng rắn trước truyền thông Iran: “Chúng tôi coi Tổng thống Mỹ là tội phạm vì những thương vong, thiệt hại và sự vu khống mà ông ta gây ra cho dân tộc Iran”.

“Chúng tôi sẽ không kéo đất nước vào chiến tranh, nhưng cũng sẽ không để các tội phạm trong nước hay quốc tế thoát khỏi sự trừng phạt”, ông Khamenei nói thêm.

Ông Khamenei thừa nhận “vài nghìn người đã thiệt mạng” trong các cuộc biểu tình trên toàn đất nước Iran, đây là làn sóng bất ổn nghiêm trọng nhất xảy ra ở Iran trong nhiều năm trở lại đây. Ông Khamenei cáo buộc Mỹ và Israel, những đối thủ lâu năm của Iran, đã hậu thuẫn cho làn sóng bạo lực này.

“Những kẻ liên quan đến Israel và Mỹ đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng, khiến vài nghìn người thiệt mạng”, ông Khamenei nói. Ông cáo buộc những kẻ nhận được sự hậu thuẫn từ nước ngoài đã phóng hỏa, phá hoại tài sản công, kích động hỗn loạn. Ông Khamenei khẳng định những người này “vừa gây ra tội ác, vừa đưa ra những sự vu khống nghiêm trọng”.

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin hàng nghìn “kẻ bạo loạn và khủng bố” đã bị bắt trên khắp cả nước, trong đó có những người bị cáo buộc liên hệ với các nhóm đối lập ở nước ngoài.

Cảnh sát Iran đứng gác trước Đại sứ quán Anh ngày 14/1. Ảnh: Reuters.

Trong thời gian qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần đe dọa can thiệp vào Iran, trong đó có cảnh báo sẽ “hành động mạnh tay”, nếu Iran để xảy ra tình huống mà ông Trump đánh giá là “người biểu tình bị đàn áp bạo lực”.

Đến ngày 16/1, trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump cho thấy sự thay đổi thái độ khi nhận định tình hình tại Iran đã dịu xuống và ông đã nhận được cam kết tích cực từ phía Iran.

Dù vậy, trong ngày 17/1, khi trả lời phỏng vấn Politico, ông Trump lại có những phát ngôn căng thẳng mới nhằm vào ông Khamenei. Các phát ngôn cứng rắn của ông Khamenei mới đây được cho là sự đáp trả những phát ngôn mới từ ông Trump.

Ngày 14/1, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi từng khẳng định trước truyền thông quốc tế rằng Iran hiện “không có kế hoạch xử tử nào”.

Dù vậy, cùng ngày, Reuters đưa tin trong chuyến thăm một nhà tù ở Tehran, nơi đang giam giữ những người bị bắt liên quan đến các cuộc biểu tình, Chánh án Tòa án Tối cao Iran Mohammad Movahedi Azad đã kêu gọi đẩy nhanh quá trình xét xử và trừng phạt những kẻ có hành vi bạo lực đe dọa tới tính mạng của người khác, nhằm ngăn chặn các sự việc tương tự tái diễn.

Theo ông Azad, danh sách xét xử bao gồm những người “tiếp tay cho bạo loạn và khủng bố tấn công vào lực lượng an ninh và tài sản công cộng”, cũng như “những kẻ đánh thuê có sử dụng vũ khí, gieo rắc nỗi sợ trong dân chúng”.

Ông Azad cho rằng tất cả những người này đều là “mohareb”. Trong luật Hồi giáo của Iran, “mohareb” là những người có hành vi gây chiến chống lại Thượng đế, tội danh này có thể bị xử tử.

Reuters dẫn thông tin từ các hãng truyền thông của nhà nước Iran cho biết ông Azad khẳng định hoạt động điều tra và xét xử sẽ được tiến hành “không khoan nhượng, không dung thứ”.