Mỹ ra điều kiện với Iran

Washington đang ưu tiên con đường ngoại giao, thay vì sử dụng vũ lực, song kèm theo đó là những điều kiện cứng rắn liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa của Iran.

Đặc phái viên Trung Đông của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff. Ảnh: Reuters.

Ngày 16/1, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, cho biết Iran cần cắt giảm sâu các chương trình tên lửa và hạt nhân nếu muốn đạt được một thỏa thuận ngoại giao với Mỹ, RT cho biết.

“Tôi hy vọng chúng ta có thể tìm ra một giải pháp ngoại giao. Tôi thực sự mong điều đó”, ông Witkoff nói.

Theo đặc phái viên Mỹ, Washington yêu cầu Tehran thu hẹp đáng kể quy mô các chương trình hạt nhân và tên lửa, bao gồm việc giảm kho dự trữ vật liệu phân hạch cũng như năng lực tên lửa, đồng thời hạn chế sự hậu thuẫn đối với các lực lượng ủy nhiệm ở nước ngoài. Tuy nhiên, ông không nêu rõ mức độ cắt giảm cụ thể.

“Nếu Iran muốn quay trở lại cộng đồng quốc tế, bốn vấn đề này hoàn toàn có thể được giải quyết bằng biện pháp ngoại giao. Đó sẽ là một kết cục tích cực. Còn phương án thay thế thì rất tệ”, ông Witkoff nhấn mạnh.

Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump thời gian qua liên tục cảnh báo khả năng hành động quân sự nếu Iran tiến hành trấn áp mạnh tay các cuộc biểu tình trong nước.

Đầu tuần này, Iran đã đóng cửa không phận trong khoảng 5 giờ, trong khi nhiều hãng hàng không quốc tế thông báo tránh bay qua không phận Iran và Iraq do lo ngại nguy cơ xung đột quân sự.

Tuy nhiên, theo các nguồn tin ngoại giao, một số quốc gia Arab, trong đó có Qatar, đã tích cực làm trung gian nhằm hạ nhiệt căng thẳng, thuyết phục Washington không tiến hành tấn công Iran. Những nỗ lực này được cho là đã góp phần khiến chính quyền Tổng thống Trump tạm thời gác lại phương án quân sự.

Về phía mình, ông Trump khẳng định quyết định hoãn tấn công là do ông “tự thuyết phục bản thân”, trong đó có yếu tố Iran tuyên bố hủy bỏ kế hoạch hành hình những người biểu tình đang bị giam giữ.

Ông Trump cho biết ý định hoãn tấn công Iran là do ông "tự thuyết phục chính mình" trong cuộc phỏng vấn ngày 16/1. Ảnh: Reuters.

“Không ai thuyết phục tôi cả. Tôi tự thuyết phục chính mình. Họ đã lên lịch hành hình hơn 800 người vào ngày hôm qua, và tôi rất tôn trọng việc họ hủy bỏ điều đó”, ông Trump nói với báo giới tại Nhà Trắng.

Trước đó, Iran nhiều lần chỉ trích các kế hoạch của Mỹ nhằm vào Tehran, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Washington sử dụng vũ lực.

Tehran cũng khẳng định chương trình hạt nhân của nước này chỉ phục vụ mục đích dân sự. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đầu tuần này cho biết nước Cộng hòa Hồi giáo sẵn sàng đưa ra các bảo đảm chính thức về bản chất hòa bình của các hoạt động hạt nhân.

“Chúng tôi có thể bảo đảm chương trình hạt nhân của Iran luôn mang tính hòa bình. Đổi lại, chúng tôi mong các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ”, ông Araghchi nói, đồng thời nhấn mạnh chương trình tên lửa của Tehran là “không thể đàm phán”, do được coi là thiết yếu cho năng lực phòng thủ và răn đe.