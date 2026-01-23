Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
TT Trump: 'Hạm đội khổng lồ' đang tiến về phía Iran

  • Thứ sáu, 23/1/2026 09:01 (GMT+7)
  • 10 phút trước

Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, ông Trump xác nhận Mỹ điều động nhóm tác chiến tàu sân bay và khí tài quân sự tới gần Iran, song khẳng định không muốn chiến sự bùng phát.

Các quan chức Mỹ giấu tên cho biết tàu sân bay USS Abraham Lincoln và một số tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường sẽ đến Trung Đông trong những ngày tới. Ảnh: USS Abraham Lincoln.

Phát biểu với báo giới trên chuyên cơ Không lực Một hôm 22/1, khi đang trên đường từ Davos trở về Washington, ông Trump nói rằng Mỹ đang bố trí một lực lượng hải quân lớn ở gần Iran, theo AFP.

“Như các bạn biết, chúng tôi có rất nhiều tàu đang di chuyển theo hướng đó, chỉ để phòng trường hợp cần thiết”, ông nói.

“Chúng tôi có một hạm đội khổng lồ đang tiến về khu vực đó, và rồi sẽ xem điều gì xảy ra”, ông cho biết.

Ông Trump cũng cảnh báo thêm rằng Washington đang theo dõi sát các động thái của Tehran.

“Chúng tôi có một lực lượng rất lớn đang hướng về Iran. Tôi thực sự không muốn thấy bất cứ điều gì xảy ra”, ông nhấn mạnh, đồng thời nhắc tới tuyên bố của Iran rằng họ đã hủy bỏ kế hoạch hành quyết những người biểu tình trong tuần trước.

Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh các quan chức Mỹ xác nhận một nhóm tác chiến tàu sân bay cùng nhiều khí tài quân sự bổ sung đang được triển khai tới khu vực.

Nhiều chiến hạm, trong đó có tàu sân bay USS Abraham Lincoln, cùng các tàu khu trục và máy bay tiêm kích đã được điều chuyển từ khu vực châu Á - Thái Bình Dương, giữa lúc căng thẳng gia tăng.

Một quan chức Mỹ cho biết Washington cũng đang cân nhắc triển khai thêm các hệ thống phòng không.

Tổng thống Trump tái khẳng định việc điều quân không đồng nghĩa với khả năng hành động quân sự là điều không thể tránh khỏi.

“Chúng tôi có một hạm đội. Một lực lượng hải quân khổng lồ đang hướng về đó, nhưng có thể chúng tôi sẽ không phải sử dụng đến. Cứ chờ xem”, ông nói.

Trước đó, ông Trump từng bày tỏ mong muốn tránh các hành động quân sự tiếp theo nhằm vào Iran, song đồng thời cảnh báo Mỹ sẽ đáp trả nếu Tehran nối lại chương trình hạt nhân.

“Họ không được phép phát triển vũ khí hạt nhân. Nếu điều đó xảy ra, các hành động quân sự sẽ tiếp diễn”, ông Trump nói với CNBC, ám chỉ những cuộc không kích quy mô lớn của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân Iran hồi tháng 6/2025.

Trong khi đó, đã hơn 7 tháng trôi qua kể từ lần gần nhất Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) kiểm chứng kho dự trữ uranium làm giàu cao của Iran, dù theo quy định, việc giám sát này phải được tiến hành hàng tháng.

Ở trong nước, tình hình vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn khi chưa rõ các cuộc biểu tình từng khiến hơn 3.000 người thiệt mạng tại Iran có nguy cơ bùng phát trở lại hay không.

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Iran

    Iran
    • Thủ đô: Tehran
    • Diện tích: 1.745.200 km2
    • Dân số: 81,16 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 439,51 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Rial Iran
    • Ngôn ngữ: Tiếng Ba Tư

