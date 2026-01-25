Tướng Iran tuyên bố sẵn sàng khai hỏa

Tư lệnh Vệ binh Cách mạng Iran hôm nay cảnh báo lực lượng này đã sẵn sàng khai hỏa, đáp lại mọi cuộc tấn công của kẻ thù nhằm vào Iran.

Iran cảnh báo tấn công mục tiêu Mỹ tại Trung Đông. Ảnh: Reuters

Theo thông tin chính thức từ Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, cảnh báo hôm nay của Tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Tướng Mohammad Pakpour nêu rõ toàn bộ các lực lượng vũ trang và đất nước Iran đang được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao nhất từ trước đến nay. Tướng Mohammad Pakpour khẳng định “ngón tay đã đặt lên cò súng” và chỉ còn chờ lệnh khai hỏa.

Ngay trước đó, một quan chức cấp cao giấu tên của Iran cũng cảnh báo Tehran xem mọi cuộc tấn công nhằm vào nước này là chiến tranh tổng lực, nên sẽ đáp trả bằng chiến tranh tổng lực. Quan chức Iran nêu rõ bất kể quy mô và hình thức tấn công nhằm vào Iran là như thế nào, Tehran cũng coi đó là chiến tranh tổng lực và tất nhiên sẽ đáp trả bằng chiến tranh tổng lực để giải quyết dứt điểm vấn đề.

Cảnh báo của Tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo và quan chức cấp cao Iran, đưa ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều đồn đoán xen lẫn dấu hiệu thực tế về khả năng Mỹ có thể phát động cuộc tấn công mới vào Iran trong thời gian tới.

Lo ngại càng được củng cố, sau tuyên bố hồi giữa tuần của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng một lượng lớn khí tài của quân đội Mỹ đang tiến về phía Iran.

Trong khi đó tại Israel, truyền thông nước này cho biết Đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), đang tới Israel để thảo luận về một loạt vấn đề, trong đó có các nội dung liên quan đến Iran.

Tháng 6/2025, viện lí do ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân, Israel và Mỹ đã tiến hành chiến dịch tập kích dữ dội vào các cơ sở hạt nhân và mục tiêu chiến lược tại Iran, được biết đến với tên gọi cuộc chiến 12 ngày đêm giữa Israel và Iran. Kể từ đó đến nay, liên tiếp xuất hiện tin đồn về khả năng Mỹ và Israel sẽ tấn công trở lại vào Iran.

Hồi giữa tháng này, Tổng thống Mỹ Donald Trump thậm chí thông báo đã ra lệnh hủy đòn tập kích chống Iran vào phút chót, dù trước đó đã chỉ thị cho các lực lượng Mỹ tiến hành chiến dịch can thiệp quân sự quy mô lớn vào quốc gia Hồi giáo, để đáp trả cái gọi là hành vi đàn áp và giết hại người biểu tình chống đối tại Iran.