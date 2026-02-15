Người Trung Quốc đổ xô tích trữ vàng trước Tết Nguyên đán

Giữa bất ổn kinh tế và địa chính trị, các hộ gia đình Trung Quốc tăng tốc gom vàng, từ quà Tết mạ vàng đến quỹ ETF, đẩy nhu cầu lên mức cao kỷ lục.

Các vật phẩm trang trí làm bằng vàng được trưng bày tại một cửa hàng trang sức ở Bắc Kinh. Ảnh: EPA-EFE.

Trước thềm Tết Nguyên đán, vàng đang trở thành “ngôi sao” trên thị trường Trung Quốc khi các hộ gia đình ồ ạt mua vào, coi kim loại quý này vừa là món quà may mắn ngày xuân, vừa là “phao cứu sinh” giữa bối cảnh kinh tế nhiều bất định, theo SCMP.

Từ công nhân nhập cư mạnh tay chi tiền cho trang sức mạ vàng, đến giới văn phòng dồn tiết kiệm vào các quỹ đầu tư liên quan đến vàng, kim loại quý không chỉ là biểu tượng của sự đủ đầy, mà còn được xem là tài sản phòng thủ trước biến động toàn cầu.

Cơn sốt vàng

Nhu cầu tăng vọt diễn ra trong bối cảnh giá vàng leo thang chưa từng có. Cuối tháng 1, giá vàng giao ngay có lúc chạm mốc kỷ lục gần 5.600 USD /ounce trước khi lùi về quanh 5.000 USD . Dù thị trường quốc tế biến động, vàng vẫn duy trì ở vùng đỉnh lịch sử nhờ lực mua mạnh trước kỳ nghỉ Tết.

Tại Trung Quốc, giá trang sức vàng tại các chuỗi bán lẻ lớn đã vượt 1.529 nhân dân tệ (khoảng 221 USD ) mỗi gram, tăng mạnh so với mức 890 nhân dân tệ vào dịp Valentine năm ngoái.

Đà tăng giá khiến trang sức bạc mạ vàng bùng nổ doanh số tại các trung tâm sản xuất như Dongguan. Tặng quà là nét văn hóa không thể thiếu dịp Tết, khi hàng triệu lao động nhập cư trở về quê mang theo thực phẩm, phong bao lì xì và quà biếu cho người thân, thậm chí cho cả đối tượng tìm hiểu.

Các hộ gia đình Trung Quốc tăng tốc gom vàng, từ quà Tết mạ vàng đến trang sức khiến giá vàng tăng vọt. Ảnh: Reuters.

Trong bối cảnh giá vàng và bạc cùng leo thang, trang sức mạ vàng được ưa chuộng vì rẻ hơn vàng nguyên chất nhưng vẫn giữ giá trị tương đối, theo Chen Li - nhân viên một cửa hàng trang sức tại Dongguan.

Bà cho biết lượng khách hỏi mua và giao dịch các sản phẩm bạc mạ vàng tăng rõ rệt, chủ yếu từ công nhân các nhà máy lân cận. Giá bạc đã tăng gần 148% trong năm 2025 và hiện dao động quanh 77- 79 USD /ounce, càng thúc đẩy xu hướng này.

Tại các đô thị lớn, tầng lớp trung lưu cũng gia tăng đầu tư vào vàng, coi đây là kênh trú ẩn an toàn giữa khó khăn kinh tế trong nước và căng thẳng địa chính trị quốc tế.

Yang Ling, một biên dịch viên sống ở Bắc Kinh, cho biết cô và bạn bè đã mua thêm vàng khi tình hình Venezuela và Trung Đông xấu đi hồi đầu tháng 1. Cô dự định dùng tiền thưởng cuối năm để đầu tư vào các quỹ ETF vàng.

Sức nóng của các sản phẩm tài chính liên quan đến vàng buộc ngân hàng Trung Quốc trong tháng 1 phải siết quản trị rủi ro, yêu cầu nhà đầu tư vượt qua các bài đánh giá rủi ro cao hơn trước khi mua sản phẩm vàng, đồng thời liên tục cảnh báo về biến động giá kim loại quý.

Cơn sốt cũng thu hút sự chú ý của cơ quan quản lý. Tại Thâm Quyến - trung tâm giao dịch vàng lớn nhất Trung Quốc - giới chức đã tăng cường giám sát sau khi hai nền tảng giao dịch sụp đổ trong bối cảnh thị trường biến động mạnh.

Dù vậy, làn sóng mua vàng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tại các thương hiệu lớn, người tiêu dùng săn lùng các thỏi vàng 1 gram tạo hình hạt đậu hay bó hoa nhỏ để làm quà Tết. Nhiều người cho rằng món quà này ý nghĩa hơn phong bao lì xì 1.000 nhân dân tệ tiền mặt.

Loại vàng nhỏ như hạt đậu đang được người Trung Quốc ưa chuộng để mừng tuổi ngày Tết thay tiền mặt. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Gánh nặng "ba món vàng"

Tuy nhiên, giá vàng tăng liên tục cũng tạo áp lực lớn, đặc biệt với các gia đình nông thôn. Tết là mùa cao điểm đính hôn, cưới hỏi khi hàng triệu người trẻ trở về quê. Theo phong tục, gia đình phải chuẩn bị “ba món vàng” gồm nhẫn, dây chuyền và vòng tay. Đây gần như trở thành yêu cầu bắt buộc tại đây.

Ở mức giá hiện tại, bộ “ba món vàng” có thể tiêu tốn ít nhất 50.000 nhân dân tệ - gánh nặng đáng kể với nhiều gia đình lao động.

Zhan Weiwei, quê ở Sơn Tây và làm tài xế taxi tại Quảng Châu, cho biết bà đã lên kế hoạch tích lũy khoảng 5 gram vàng mỗi năm cho cậu con trai 15 tuổi.

“Đến khi con trai cưới vợ, tôi hy vọng sẽ đủ vàng để lo liệu”, bà nói.