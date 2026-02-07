Ngân hàng trung ương Trung Quốc gom vàng suốt 15 tháng liên tiếp

Tính đến tháng 1 vừa qua, Ngân hàng trung ương Trung Quốc đã duy trì chuỗi mua vàng sang tháng thứ 15 liên tiếp.

Trang sức vàng được bày bán tại tiệm kim hoan ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Ảnh tư liệu: THX





Hãng thông tấn Reuters (Anh) dẫn số liệu do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC, ngân hàng trung ương) công bố hôm 7/2 xác nhận thông tin trên.

Tính đến cuối tháng 1, lượng vàng dự trữ của Trung Quốc đạt 74,19 triệu ounce troy tinh khiết, tăng so với mức 74,15 triệu ounce của tháng trước đó.

Theo PBoC, giá trị dự trữ vàng của Trung Quốc đã tăng lên 369,58 tỷ USD vào cuối tháng 1, trong khi ở tháng 12/2025 con số này là 319,45 tỷ USD .

Trước đó, PBoC từng chấm dứt chuỗi mua vàng kéo dài 18 tháng vào tháng 5/2024, nhưng nối lại hoạt động này 6 tháng sau đó.

Vàng từ lâu được xem là tài sản trú ẩn an toàn trước các rủi ro chính trị và kinh tế. Kim loại quý này đã trải qua đợt tăng giá dữ dội trong làn sóng mua vào mang tính đầu cơ hồi tháng 1. Giá vàng liên tục phá vỡ các mốc tâm lý quan trọng từ 5.000 USD , 5.100 USD rồi tiến sát ngưỡng 5.200 USD /ounce trong các ngày 25-27/1 và bùng nổ vào các ngày 28 và 29/1, vọt qua ngưỡng 5.500 USD /ounce, thậm chí có lúc cán mốc kỷ lục 5.600 USD /ounce, ghi nhận mức tăng theo ngày lớn nhất kể từ thời điểm đại dịch COVID-19.

Tuy nhiên, đà tăng của giá vàng giao ngay nhanh chóng đảo chiều sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử cựu Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Kevin Warsh làm Chủ tịch tiếp theo của cơ quan này. Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 5/2, có lúc rơi xuống vùng 4.600 USD /ounce trước khi ổn định trở lại ở mức khoảng 4.700 USD /ounce.

Hiệp hội Vàng Trung Quốc cho biết, mức tiêu thụ vàng tại nước này tiếp tục đi xuống trong năm 2025, đánh dấu năm giảm thứ hai liên tiếp, khi khối lượng tiêu thụ giảm 3,75% còn 950 tấn.

Trái lại, nhu cầu đối với vàng miếng và tiền xu vàng tăng vọt năm thứ 2 liên tiếp, đạt mức tăng 35,14% trong năm 2025 và hiện chiếm hơn một nửa tổng nhu cầu vàng.